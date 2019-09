La decisió de l’Audiència Nacional d’empresonar a Soto del Real set dels activistes vinculats als CDR detinguts dilluns arriba després de noves vulneracions del seu dret de defensa. Així ho ha denunciat en un fil de Twitter l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH). Ja s’havien denunciat diverses irregularitats en el moment de la detenció. En concret, l’OSPDH, que cita informacions d’Alerta Solidària -l’organització que porta la defensa de cinc dels empresonats-, explica que el jutge “només ha notificat als advocats defensors la part dispositiva de la interlocutòria que ordena l’ingrés a la presó, però no la resolució sencera”.



Segons destaca l’Observatori, això implica que “les defenses no podem conèixer tota l’argumentació del jutge per decretar la presó provisional” i, sobretot, “les defenses no poden presentar recurs contra aquesta decisió”. A més a més, un cop s’ha decidit traslladar els detinguts al centre penitenciari de Soto del Real, els advocats no han pogut assistir-los, amb l’argument “que el trasllat ja estava preparat i no era possible interrompre’ls. Els advocats d’Alerta Solidària han demanat entrevistar-s’hi a presó i els hi ha negat per un tema d’horari del centre”. Per a l’OSPDH, tot plegat és una “mostra més del gravíssim tractament que estan rebent en tot aquest procés. El dret de defensa, novament vulnerat. Molt preocupant”.



⚠️ Noves notícies alarmants des d'@AlertaSolidaria. Obrim fil explicatiu:

1. El jutge només ha notificat als advocats defensors la part diapositiva de la interlocutòria que ordena l'ingrés a presó, però no resolució sencera.

Dimecres, dos dies després de les detencions, l’OSPDH va emetre un comunicat molt crític amb l’operació. Entre d’altres coses, s’hi llegia que “totes les entrades i escorcolls realitzades el passat dilluns 23 de setembre als domicilis dels detinguts, tret de dues, es van realitzar sense la presència d’advocats, tot i que algunes de les persones detingudes ja havien designat l’advocat particular de la seva elecció en aquell moment, fent-ne cas omís les forces de seguretat practicants de l’escorcoll”. També s’afegia que “a un dels advocats designat per dos detinguts li han restringit l’assistència lletrada”.



A més a més, el Col·legi d’Advocats de Sabadell no hauria rebut cap comunicació respecte la designació d’advocats d’ofici a la ciutat, com haurien assegurat les “autoritats policials”. Finalment, l’Observatori concloïa que “totes aquestes qüestions posen de manifest una clara i preocupant tendència per part de les forces de seguretat encarregades de les diligències de detenció, escorcoll i custòdia dels detinguts cap a una vulneració del dret de defensa d’aquestes persones”.