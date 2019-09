12.000 persones han omplert els carrers del centre de Sabadell en la manifestació més multitudinària que s’ha fet fins ara per reclamar l’alliberament dels set activistes del CDR empresonats a Soto del Real, segons les dades d’assistència donades per la Guàrdia Urbana. És la tercera gran mobilització que viu la capital vallesana des de l’operació portada a terme dilluns per agents de la Guàrdia Civil a instàncies de l’Audiència Nacional, i que va suposar la detenció inicial de nou persones. El mateix dilluns, unes 4.000 persones van concentrar-se a la plaça Doctor Robert i unes 3.000 van fer el mateix dijous, el dia que el jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón va dictar presó sense fiança per a set dels activistes, als que acusa dels presumptes delictes de pertinença a organització terrorista, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per provocar estralls. De fet, el magistrat considera que formen part dels Equips de Resistència Tàctica (ERT), una suposada facció dels CDR dels que no se’n tenia cap tipus de coneixement.



La manifestació d’aquest dissabte, que ha reunit gent de totes les edats, ha arrencat amb una concentració a l’Eix Macià, davant els jutjats de Sabadell, i posteriorment s’ha desplaçat fins a la plaça de Sant Roc, on hi ha l’ajuntament de la ciutat, el punt final on s’ha llegit el manifest i s'han fet els parlaments. Entre d'altres qüestions, s'ha denunciat que darrere de l'operació hi ha la "maquinària repressiva de l'Estat, desesperada per frenar l'independentisme".



Convocada per l’organització Alerta Solidària -que porta les defenses de cinc dels set empresonats- i per la plataforma Detingudes 23-S -que agrupa familiars i amics dels represaliats- tenia com a lema “La repressió no ens aturarà. Llibertat”, com es podia llegir a la pancarta de la capçalera. Durant la marxa s’han escoltats crits com “tots som CDR”, “no esteu soles”, “fora les forces d’ocupació” o “q d’octubre, ni oblit ni perdó”.



A la marxa hi han participat representants de la societat civil i política del país, com representants de JxCat, d'ERC, l'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Durant el recorregut s’han desplegat un parell de pancartes, que han cobert les façanes dels edificis respectius, amb els lemes “la repressió no ens aturarà. Llibertat” i “no esteu soles. Llibertat”.



El grup de suport denuncia que durant tot el procés s’han vulnerat drets dels detinguts -com també han fet Alerta Solidària i l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans-, i que l’operació és un nou “muntatge policial amb intencionalitat preelectoral que alhora pretén ser avís i amenaça per aturar qualsevol mobilització en el marc de l’aniversari de l’1 d’octubre i de la sentència del procés”. Els parlaments finals han anat a càrrec del periodista i exdiputat de la CUP David Fernàndez i dels membres de Detingudes 23-S, el grup de suport als empresonats que, entre d'altres, reuneix els seus familiars. Més enllà de denunciar el cas i reclamar l'alliberament dels activistes, han agraït l'ampli suport rebut els darrers dies perquè, entre d'altres qüestions, ha demostrat "que no estem soles".