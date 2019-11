"Denúncia per vulneració dels tractats, la normativa de la Unió Europea i les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que la conformen". El denunciat és ni menys que l’Estat espanyol. Qui demanda, en representació de Pirates de Catalunya, és l’advocat Josep Jover, que l’enregistrà dilluns. Aquesta formació considera que les autoritats espanyoles han vulnerat la normativa comunitària i fins i tot les sentències del TJUE, amb seu a Luxemburg, al censurar l’aplicació i pàgina web de Tsunami Democràtic. L’argument és que el portal "no té cap altre objectiu ni pretensió que la d’informar els ciutadans del lloc exacte on es convocaran manifestacions pacífiques i que els ciutadans informin del normal desenvolupament d’aquestes".



Durant les 29 pàgines de la demanda, a la qual ha tingut accés aquest mitjà, se cita "com a exemple d’aquesta irracional actuació" la nota enviada per la Guàrdia Civil a Github.com, "presumptament acompanyada d’una resolució judicial" i "manifestant, sense cap mena de prova ni sentència que aquesta aplicació l’havia creat una organització criminal i terrorista". En aquest sentit, assenyala que Tsunami Democràtic "no és cap organització", sinó "una simple aplicació", que "tampoc figura en cap llistat, sigui nacional o internacional, com a organització terrorista". Per aquest fet es compara Espanya amb "la Xina, Rússia o Turquia".



La demanda també jutja com a "negligent" l’actuació de la Comissió Europea en aquest afer, i reclama que s’aportin totes "les verificacions internes i externes sistemàtiques de la legalitat de les operacions" realitzades pels cossos i forces de seguretat de l’estat. Pirates de Catalunya, per tant, defensa que el tancament no s’ajusta a la normativa europea –la demanda detalla totes les directives aprovades per Brussel·les en matèria de política digital–, de la qual l’espanyola n’és subsidiària com a estat membre de la UE.



"És absolutament necessari, per a la salut democràtica de la Unió Europea, no només admetre de forma extraordinària el present procediment de denúncia i establir mesures urgents, en el menor temps possible, per aturar el dany que s’està produint a la imatge, interessos de la Unió i drets recollits a la Carta", s’afirma a la demanda.

L'advocat Josep Jover amb la demanda contra l'Estat espanyol pel tancament de la web del Tsunami Democràtic.

Jover: “El tancament és una il·legalitat”



Segons explica Jover a Públic, Pirates de Catalunya han interposat la demanda per "la convicció que [el tancament] era una il·legalitat". I "ho era", afegeix, "perquè ja hi ha un precedent, el de l’1-O, i perquè la Unió ha absorbit competències, és a dir sobirania, en temes de seguretat els darrers anys" com va ocórrer abans amb les telecomunicacions. Encara que considera "difícil de predir" si la demanda prosperarà, l’advocat es mostra optimista, ja que una demanda semblant presentada anteriorment amb relació a la clonació de la pàgina web del referèndum d’autodeterminació del 2017 "va ser una victòria per al Partit Pirata".



Però si l’anterior es guanyà, per què les autoritats espanyoles continuen aleshores aplicant aquestes mateixes mesures? "No els en queda una altra", respon, ombrívol, Jover. "S’ha estat sembrant espanyolisme ranci i feixista durant dècades", continua, i "ara no es poden fer enrere".