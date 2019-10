El Departament d’Interior ha engegat “l’avaluació interna més gran” que s’hagi fet mai d’un operatiu dels Mossos d’Esquadra. La polèmica actuació dels antiavalots del cos durant els aldarulls de les darreres dues setmanes arran de la sentència del Suprem sobre el judici de l’1-O ha provocat que ara mateix Interior ja investigui 15 actuacions d’agents dels Mossos, que poden acabar en expedient, sanció o informació reservada.



Així ho ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. La consellera ha detallat que aquest matí s’ha celebrat una reunió del conseller d’Interior, Miquel Buch, amb la cúpula dels Mossos, encapçalada pel seu comissari en cap, Eduard Sallent, i responsables de l’àrea d’Avaluació i Assumptes Interns del cos.



Aquestes primeres investigacions sorgeixen d’una primera anàlisi, però la xifra pot augmentar els propers dies, perquè Budó ha deixat clar que l’avaluació de les actuacions policials seguirà. Ha recalcat, però, que la voluntat és “preservar i garantir que no es malmeti la confiança” dels ciutadans en els Mossos, si bé la consellera ha assegurat que el president, Quim Torra, i la resta de membres del Govern mantenen la confiança tant en Buch com en el cos policial.



Entre d’altres aspectes, l’auditoria ha de servir per analitzar qüestions com la presa de decisions, l’actuació i els recursos humans i materials de què van disposar els Mossos durant els aldarulls de les darreres setmanes. Segons informa l’agència Efe, citant fonts presents a la reunió, la investigació no suposa un càstig per als agents, sinó un espai per buscar marge de millora i es portarà a terme des del rigor i no des de la urgència.



Des que van arrencar les protestes contra la sentència del Suprem han guanyat intensitat les crítiques a l’actuació policial, protagonitzada pels antiavalots tant dels Mossos com de la Policia Nacional. Organitzacions de defensa de drets humans, com el Centre Irídia, han denunciat actuacions irregulars i incompliments del reglaments amb càrregues indiscriminades, voluntat d’humiliació els detinguts, carrusels amb les furgonetes a tota velocitat, etc... Les imatges de brutalitat policial han provocat una onada de mobilitzacions de rebuig als Mossos i peticions constants de dimissió de Miquel Buch, a les que la CUP hi ha afegit la demanda de dissolució de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos, la unitat antiavalots del cos.