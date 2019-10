Les persones detingudes durant les protestes contra la sentència del judici al Procés han estat víctimes de la violència policial i han patit maltractaments greus en el moment de la detenció, a les furgonetes policials i a les comissaries, sobretot a la Prefectura Superior de la Policia Nacional, situada a la Via Laietana de Barcelona. Si més no, aquest és el relat que en fa l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH), després d’entrevistar-se amb nou dels 28 -ara 27- joves empresonats. Així ho ha explicat el seu director, Iñaki Rivera, al programa de TV3 Tot es Mou.



L’OSPDH s’entrevistarà amb totes les persones empresonades durant els aldarulls de les darreres setmanes i elaborarà un informe, juntament amb el Sistema de Registre i Comunicació per a la protecció de les víctimes de Violència Institucional (SIRECOVI). El document estarà enllestit en dues o tres setmanes, segons ha explicat Rivera, i servirà per documentar totes les etapes de privació de llibertat, és a dir, la detenció, el trasllat en la furgoneta policial, la comissaria, el jutjat de guàrdia i la presó.



De moment, després de nou entrevistes (fetes a les tres empresonades -la Xènia, l’Andrea i la Paula, aquesta última ja en llibertat- a Wad-Ras, i a sis nois que estan a Quatre Camins) les conclusions són demolidores: “Les nou persones empresonades ens parlen d’una brutalitat molt excessiva en la detenció, una brutalitat especial dins els furgons policial, amb les noies tirades al terra, trepitjades per les botes dels agents policials i amb tocaments als pits i altres parts”, ha relatat Rivera. Són persones molt joves, ja que la majoria estan entre els 18 i els 25 anys.



El director de l’OSPDH ha recalcat que les situacions van ser “especialment greus” en parlar del que van viure a la Prefectura de la Via Laietana, “amb les noies contra la paret i emmanillades per l’esquena, veient els cops que donaven als nois que també estaven emmanillats”. “Parlen de sang a les parets, amb les ferides obertes dels detinguts”, a causa de les pallisses. A més a més, l’Observatori també denuncia “humiliacions sexistes” i “escorcolls amb nu integral sense bata” a les noies detingudes.

Finalment, Rivera ha denunciat que s’han fet visites mèdiques als empresonats amb presència policial i amb els joves emmanillats, uns fets “que estan prohibits per les recomanacions internacionals. La situació, en canvi, millorava en arribar a la presó: “Després de 48 hores amb la roba trencada i tacada de sang, és el moment en què tot es tranquil·litza i el tracte és correcte i s’atura un tracte de brutalitat molt forta al carrer, a la furgoneta o a la comissaria”.

L’advocada d’algunes de les noies detingudes ja van denunciar a Públic la brutalitat que havien patit per part de la policia. L’advocada d’Alerta Solidària Norma Pedemonte va explicar que la Paula, alliberada amb càrrecs el dilluns, que un agent va agafar el cúter i es va apropar a ella a una distància de menys d’un metre obrint i tancant la fulla”. “¿A ti qué coño te pasa?”, deia l’agent, segons Pedemonte, mentre la Paula repetia que no havia fet res. “¿Qué estáis buscando, un muerto? Si hay un muerto no será en nuestro bando”.



Pel que fa a l’Andrea, el seu advocat, Xavier Monge, membre d'Alerta Solidària relata el següent: “La van arrencar entre dos Mossos i la van llançar a terra a la zona de seguretat per reduir-la bruscament. Van haver de posar-li dos punts a causa de la intervenció”.