El Guillem és un dels nois detinguts a la Via Laietana el passat 18 d'octubre, durant la vaga general. El seu cas s'ha fet viral a les xarxes perquè es va difondre el vídeo on es veia nítidament com els policies corren per fer la primera càrrega davant uns estudiats asseguts que es van haver d'aixecar ràpidament per fugir. El Guillem, vestit amb una dessuadora taronja, va tenir la mala sort de quedar-se uns segons més a terra i va ser enxampat pels agents, que van reduir-lo fent ús de les porres i el van portar a dins de la Prefectura de la Via Laietana. Aquest dimarts, els seus advocats d'Alerta Solidària han anunciat en roda de premsa que presentaran una querella contra la Policia Nacional per maltractaments.

En Guillem té 16 anys, se li tiren a sobre xq ni s’imaginava que hi pogués haver càrregues, buscava un kleenex per al seu amic. Resultat: detingut, apallissat i humiliat una nit sencera al calabós. Sense menjar. Tot el meu suport, #NoesteuSols! pic.twitter.com/Cs29RGhvZn — Àngels Vidal🎗 (@angelsvj) October 28, 2019

Es tracta de la primera querella contra el cos policial arran de les detencions d'aquells dies de protesta, tot i que no són els únics maltractaments que s'han denunciat públicament. En Guillem està acusat de desordres públics i atemptat contra l'autoritat, i no se li permet acostar-se a menys de 200 metres de la Via Laietana. Està en llibertat vigilada, obligat a reunir-se amb un equip tècnic d'un centre de menors un cop per setmana, tal com ha informat el diari

El jove va declarar davant la Secció de Menors de la Fiscalia Provincial de Barcelona que aquell dia va anar a la Via Laietana a protestar contra la Policia Nacional amb uns amics. Després de dinar per la plaça Urquinaona, van anar cap a l'asseguda. Un company li va demanar un mocador de paper, i quan estava guardant el paquet, la policia ja venia cap a ell. Les imatges mostren com en Guillem es va quedar sense marge per fugir.



Res a veure amb la versió policial, que descriuen els fets de la Via Laietana com un "setge a la seu de la Prefectura Superior de Policia". Un dels agents afirma que "els llançaments per part de la massa" de "llambordes, gel, ampolles, i un sense fi d'objectes llancívols" es va efectuar "amb una virulència" que mai havia vist "després de 13 anys formant part de les Unitats d'Intervenció Policial" (UIP). Respecte a en Guillem, els policies afirmen que el "van poder observar arrencant llambordes i llançant-les contra les línies policials", tot i no aportar cap imatge per acreditar aquest testimoni.