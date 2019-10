La Paula, una de les empresonades arran les mobilitzacions contra la sentència als líders independentistes sortirà de presó de Wad-Ras aquest dilluns. Així ho ha anunciat l'organització Alerta Solidària i la seva advocada, Norma Pedemonte, que ha parlat amb aquest diari. Segons la lletrada, l'aixecament de la presó provisional ha estat dictada pel jutjat d'instrucció número 30, que ha agafat el cas després que diversos advocats denunciessin les irregularitats en el repartiment de tribunals.



Tal com explica la interlocutòria a la qual ha pogut tenir accés Públic, el jutge considera que no s'ha acreditat que les accions de la investigada "hagin causat cap lesió a un agent de l'autoritat determinat, ni a vehicles o elements dels dispositius oficials", pel que procedeix "acordar la seva llibertat provisional". La decisió contradiu la dictada per la jutgessa Beatriz Balfagón, titular del jutjat d'instrucció número 31, qui considerava que la manifestant havia d'entrar a presó per risc de fuga i reiteració delictiva pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i danys.

De fet, la jutgessa ja havia denegat el primer recurs contra l'empresonament de la Paula divendres passat i Pedemonte ja havia presentat les al·legacions per apel·lació, que s'haurien d'haver resolt a l'Audiència Provincial de Barcelona. L'advocada assegura que no esperaven que el jutjat número 30 es pronunciés amb tanta immediatesa, tal com li corresponia, donades les irregularitats al llarg del cas: "No tenien res contra la Paula. No tenen cap diligència contra ella. Només el testimoni d'un policia que està inconscient".



De moment, aquesta mesura encara no s'ha fet extensible a la resta d'empresonats, com ara la Xènia, que també es troba a la presó de Wad-Ras i qui també va passar pel jutjat d'instrucció 31 irregularment. Tot i això, a l'atestat policial contra aquesta manifestant sí que consten proves: les boles de petanca que també van trobar a altres detinguts i que la mateixa Xènia assegura que no són seves. El cas de l'Andrea, la tercera empresonada a Wad-Ras, va ser portat pel tribunal d'instrucció que li pertocava sense irregularitats, tal com va declarar el seu advocat, Xavier Monge, a aquest diari. Tot i això, Monge recordava que l'atestat policial el va firmar un sol agent, un fet que creu que no és suficient per verificar la versió del cos i posar a presó la manifestant.