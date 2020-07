Reptes esportius contra el coronavirus

Durant les setmanes d’estricte confinament molts esportistes van participar en campanyes de recaptació de fons pels estudis científics sobre el coronavirus. La més popular de totes va ser #joemcorono, el projecte d’investigació escollit pel periodista i corredor de muntanya Albert Jorquera per llançar una proposta d’acumular quilòmetres des de casa que va comptar amb la participació de milers de persones i que va ser secundada des del primer moment per Kilian Jornet i Pau Capell. La idea de fer esport al passadís, al pati o al jardí va ser àmpliament replicada amb rerefons solidari durant tota la primavera i ha tingut continuïtat un cop la pràctica esportiva s’ha anat traslladant a l’aire lliure.



El model de fer esport en clau solidària ha tingut una derivada més clàssica en la recaptació pura i dura de diners liderada per esportistes milionaris com Pau Gasol o Rafa Nadal i que sota el lema "nuestra mejor victoria" va recaptar més de 14 milions d’euros per a la Creu Roja. En aquest cas, l’esforç físic era inexistent i l’únic denominador comú de la campanya era la participació de cares conegudes del món de l’esport com a reclam per aplegar diners. És, probablement, l’altra cara de la moneda dels reptes que diverses entitats i esportistes estan programant en aquest primer tram d’estiu: propostes agosarades que inclouen rècords mundials per tal de visibilitzar els efectes del coronavirus.

Un dels reptes més sonats l’ha dut a terme el nedador de Viladecans Alberto Lorente, que el passat diumenge va completar un rècord del món en nedar 30 hores ininterrompudament en una piscina, establint una nova marca mundial de natació estàtica a contracorrent. Sens dubte es tracta d’una fita singular que Lorente ha dut a terme per aconseguir fons per una entitat que ofereix allotjament gratuït a famílies obligades a fer estades properes a un centre hospitalari per tractar el càncer infantil. Lorente explica que és aquesta motivació solidària la clau del seu èxit: "El plaer més gran és que les meves braçades tinguin sentit. Es guanya més visibilitat que diners, però val la pena. M’ensenyaven dibuixos dels nanos que em donaven força per seguir nedant". El del Baix Llobregat, conductor d’autobusos a TMB, ha volgut posar en valor l’esforç "superior" d’aquests nens que durant el confinament van haver de ser aïllats en habitacions pel fet de ser un col·lectiu de risc.



El mateix cap de setmana hi va haver altres iniciatives també vinculades als efectes del coronavirus com les dels corredors de muntanya Eugeni Rosselló i Clàudia Tremps. Rosselló va córrer 214 quilòmetres en 57 hores unint els traçats de la Carros de Foc i les Portes del Cel en una gesta inèdita que ha recaptat més de 2.000 euros per a l’Hospital Comarcal del Pallars, i Tremps va optar per transformar el buit del calendari competitiu amb una volta de tres dies i 180 quilòmetres al Ripollès per promocionar els atractius naturals de la comarca ara que es vol reforçar l’aposta pel turisme de proximitat arran de la crisi pel coronavirus.

Les competicions esportives comencen a treure el cap

Poques hores abans de la revetlla de Sant Joan, a l’Anoia van viure la primera prova esportiva de l’estiu programada exclusivament per reinvertir el preu de les inscripcions en la recuperació econòmica causada per la Covid-19 a la Conca d’Òdena. La cursa "Òdena Conca Amunt" va ser una cronoescalada a peu i en BTT impulsada per l’Ajuntament, entitats socials i esportives amb l’objectiu de "donar un missatge d’esperança i fer front a la realitat post covid19 a través dels valors de l’esport i l’esperit solidari". Altres municipis han programat proves similars en les properes setmanes en un estiu en què l’esport esdevindrà més que mai una eina de recuperació econòmica de primer ordre després de la greu sotragada econòmica patida en els darrers mesos.

Fins i tot els e-Sports s’han sumat a la causa i l’Institut Català de la Salut ha promocionat un torneig solidari de videojocs que ha aplegat alguns dels millors gamers del país en una competició de 12 hores amb l’objectiu de recollir diners per a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el centre de Catalunya que ha atès més pacients amb Covid-19. El torneig ha combinat l’àmplia presència d’aficionats a través de la plataforma Twitch amb consells de salut per part de vuit professionals de l’hospital barceloní relacionats amb el coronavirus. Una proposta per vincular esport virtual, coneixement i diversió que ha comptat amb el suport d’esportistes com Bojan Krkic o Núria Picas.