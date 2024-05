La republicana Marta Molina diu que l'Estat "hauria d'assumir les conseqüències" si va a presó pel 'Tsunami'

Aquest dimecres s'ha presentat en societat un grup de suport a la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina, que està investigada per la causa de Tsunami Democràtic. La republicana ha avisat que "l'Estat haurà d'assumir les conseqüències de tornar a tenir presos polítics" si finalment va a presó. "Soc conscient que puc anar a la presó, i ho assumeixo", ha dit.



En l'acte de suport l'ha acompanyat una àmplia delegació republicana, encapçalada pel president del partit, Oriol Junqueras. També representants de Junts com la seva presidenta, Laura Borràs, el vicepresident, Josep Rius, o el president del grup al Parlament, Albert Batet; dirigents de la CUP com Laia Estrada o Dani Cornellà; o el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich.

Molina ha defensat la seva "decisió política" de declarar aquest dimecres per videoconferència a la causa de Tsunami que la investiga per terrorisme. Ho fa perquè "és necessari també que hi hagi algú aquí i els qüestioni les seves acusacions absurdes" i també "els hi digui mirant-los als ulls". Molina ha defensat haver actuat sempre de manera pacífica i democràtica, i que només "des de la política" es podran donar respostes al conflicte polític català.

"Cal també que hi hagi algú aquí i els qüestioni les seves acusacions absurdes", ha afegit Molina, alhora que ha posat en valor la feina dels seus companys per textualment fer valer els seus drets polítics. També ha descrit la Llei d'Amnistia com un "triomf de la democràcia", de la qual la Junta de Portaveus del Congrés ha fixat per al pròxim 30 de maig el seu darrer debat i aprovació.

Ajornada la declaració de Rovira

El jutge del cas Tsunami, Manuel García Castellón, ha accedit a ajornar la declaració per videoconferència des de Barcelona prevista per a dimecres que ve de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i de l'empresari Oriol Soler, com van demanar els seus advocats. Tot i això, encara la manté per a la resta dels investigats, entre ells Molina.

De moment, el jutge manté la citació per a aquest dimecres del dirigent d'Òmnium Cultural Oleguer Serra, de l'escriptor i empresari gironí Josep Campmajó, del periodista Jesús Rodríguez, i del diputat al Parlament Ruben Wagensberg, tots a Suïssa. També de l'informàtic Jaume Cabaní, del qual es desconeix on està, de manera que la compareixença de tots és una incògnita. També hi ha citats l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, que viu entre Espanya i Colòmbia, i Molina, que no ha abandonat el territori espanyol.