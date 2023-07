La republicana Noemí Llauradó és reelegida presidenta de la Diputació de Tarragona gràcies al PSC

Noemí Llauradó ha estat reelegida presidenta de la Diputació de Tarragona amb la majoria absoluta requerida. La republicana ha obtingut un tota de 17 vots a favor aquest dimecres en el ple de constitució de la institució per als pròxims quatre anys: els nou vots d'ERC i vuit del PSC, que havien arribat a un acord.

D'altra banda, d'entre els vuit diputats de Junts per Catalunya a l'ens supramunicipal, sis s'han abstingut i dos han votat en blanc. PP i Vox també han presentat candidatura i només han aconseguit el seu vot. Després de les votacions per escollir la presidenta, Noemí Llauradó ha rebut la vara simbòlica de comandament.

En el seu discurs, la reusenca ha dit que governarà amb fermesa i ha estès la mà a les formacions "amb valors democràtics". La presidenta de la Diputació de Tarragona ha reivindicat que l'ens torna a estar liderat per una dona i el seu bagatge adquirit en el mandat anterior.

Llauradó també ha defensat el pacte de govern entre ERC i PSC, remarcant que són les dues forces més votades. "Un govern que s'orienta clarament a l'esquerra en l'eix social i clarament en la defensa de Catalunya en l'eix nacional i que treballarà amb una vocació transformadora i inequívoca mirant sempre cap al servei general i públic", ha argumentat la responsable.

Junts lamenta el no acord independentista

La portaveu de Junts, Assumpció Castellví, ha lamentat que els republicans hagin optat per pactar amb els socialistes. En la seva intervenció, ha subratllat que disset dels 27 diputats de l'ens supramunicipal són de partits independentistes, sostenent que representa més del 60% del total. "Els tres grups majoritaris d'aquesta corporació hem tret uns resultats que ens permetien estar al govern, creiem sincerament que Junts amb ERC vam formar un bon govern el passat mandat, que o qui ho ha desaconsellat, ara?", s'ha preguntat.

El portaveu republicà, Enric Adell, ha agraït el suport dels socialistes, i ha reiterat la mà estesa del govern. I també ha replicat les crítiques de Junts: "Algunes vegades els discursos estan lluny de la realitat o amb el que s'estava treballant, això pot passar perquè algunes vegades no es té tota la informació o segurament perquè hi ha decisions que no es prenen des de certs llocs; les paraules han d'anar acompanyades de fets i els fets molts cops no es demostren".

El PSC descarta una "moneda de canvi"

Per la seva banda, Rubèn Viñuales, portaveu del PSC, ha asseverat que les decisions a l'hora de formar govern s'han pres des del territori. "L'ens no és moneda de canvi de res, ni es decideix fora de la província. (...). El mandat ha de ser determinant, volem ser un ens útil", ha advertit el socialista.

Els 27 nous consellers de la Diputació de Tarragona després del ple de constitució a l'exterior de l'edifici de la institució. — Mar Rovira / ACN

D'altra banda, a portaveu del PP, Maria Mercè Martorell, ha assegurat que el seu partit estarà "sempre al costat" del govern de la institució en aquelles propostes que millorin el territori i que, si les actuacions no van en aquesta "línia", exerciran d'oposició. La portaveu de Vox, Anna Belén Rodríguez, ha afirmat que treballaran per implementar mesures "contundents per millorar" la seguretat i revertir "l'augment de la delinqüència".