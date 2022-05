Una quarantena de ciutats catalanes tindran punts de votació per a la consulta ciutadana sobre monarquia o república que se celebrarà el 14 de maig arreu de l'Estat espanyol. La mobilització, convocada per la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquia o República, té l'objectiu de "pressionar" el govern espanyol per convocar un referèndum sobre la forma d'estat.

Un dels coordinadors de l'agrupació a Catalunya, Antonio López, ha explicat que hi haurà més de 140 urnes on votar arreu del territori català, la majoria situades a l'àrea metropolitana de Barcelona. A Espanya hi haurà gairebé 1.000 meses i també es podrà participar en algunes ciutats a l'estranger, com Brussel·les, Londres o París.

Encarna López, de la coordinadora de la plataforma, ha denunciat una "deficiència democràtica" a l'hora de "deixar triar a la ciutadania la forma d'estat". "Som al 2022, ja és hora que ens deixin decidir si volem monarquia o república", ha apuntat. I ha considerat que la consulta ciutadana és "una manera de deixar en evidència la falta de democràcia" per part del Govern espanyol per "no voler convocar un referèndum vinculant".

Una altra coordinadora, Raquel Tejero, ha detallat que la plataforma posarà "una taula al carrer, paperetes i una urna perquè la gent pugui votar". Ho podran fer els ciutadans majors de 16 anys. Ha assegurat que l'organització de la qual forma part és "neutral" i que no fa campanya per cap de les dues opcions. Al final del dia es farà el recompte i els resultats es faran públics a través del web plataformaestatalmonarquiaorepublica.org.

Antonio López confia que la consulta serveixi, a més de fer pressió al Govern espanyol, per "unir a tota la gent que vol un referèndum vinculant" sobre monarquia o república. A més de totes les capitals de demarcació, també hi haurà punts de votació a Badalona, Castelldefels, l'Hospitalet de Llobregat, Gavà, Granollers, Mollet de Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Sabadell o Salou.