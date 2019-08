El buc de rescat Open Arms ha arribat a última hora d'aquest dimarts al port de Lampedusa, a Itàlia, després d'esperar durant 19 dies l'autorització per desembarcar als migrants i refugiats que van ser recollits en el mar.



"I per fi, després de 19 dies captius a la coberta d'un vaixell, totes les persones a bord trepitjaran terra ferma", han celebrat des de l'ONG, que ha compartit un vídeo en el qual els migrants a bord del vaixell celebraven la notícia.

Y por fin, después de 19 días cautivos en la cubierta de un barco, todas las personas a bordo pisarán tierra firme.

¡¡Boza!! pic.twitter.com/W2CCYtKIIA — Open Arms (@openarms_fund) August 20, 2019

El vaixell va atracar al port de Lampedusa al voltant de les 23.50 hores locals, quan els rescatats van entonar el "Bella Ciao", moments abans de poder trepitjar terra.



La Fiscalia d'Agrigento (Itàlia) ha ordenat la confiscació temporal del vaixell de l'organització humanitària catalana Open Arms i el desembarcament immediat de les 83 persones migrants que segueixen a bord al port de Lampedusa, hores després que el fiscal Luigi Patronaggio examinés les condicions del vaixell de l'ONG, segons que han informat els mitjans italians.



Patronaggio creu necessària aquesta mesura per les condicions en què es troben les persones i malgrat que el Govern espanyol ha anunciat aquest dimarts l'enviament d'un buc de l'Armada a Lampedusa per a portar-los a un port balear l'Open Arms, segons l'agència Adnkronos.



L'ONG i el seu fundador, Òscar Camps, han acollit favorablement la decisió de la Fiscalia italiana, perquè permet finalment que les persones rescatades rebin assistència immediata a terra. Assumeixen el bloqueig temporal del seu vaixell perquè pensen que el prioritari és la salut i la seguretat de les persones que es troben a bord.



Tras 19 días, desembarcaremos hoy en Lampedusa. Se incautará el barco temporalmente, pero es un costo que @openarms_fund asume para asegurar que las personas a bordo puedan ser atendidas. Consideramos indispensable priorizar su salud y seguridad en esta emergencia humanitaria. pic.twitter.com/mXePPemObz — Oscar Camps (@campsoscar) August 20, 2019

I ara què?

Segons fonts del procediment consultades, el fiscal Patronaggio va prendre la decisió d'ordenar la confiscació de la nau i el desembarcament dels seus ocupants a instàncies de l'organització a l'empara de l'article 328 del Codi Penal italià, que castiga amb entre sis mesos i dos anys al funcionari públic que hagi omès el seu deure que, "per raons de justícia o de seguretat pública, o d'ordre públic o d'higiene i salut, ha de ser acatat sense retard". L'Open Arms haurà de quedar-se dues setmanes a Itàlia en el marc d'aquesta recerca.



Aquesta Fiscalia investigava un presumpte delicte de segrest de persones per determinar per què no van poder desembarcar els migrants a Itàlia tot i que un tribunal va tombar la setmana passada ordre del ministre de l'Interior, l'ultradretà Matteo Salvini, que el vaixell no entrés en aigües territorials italianes.



La recerca no va dirigida contra ningú en concret però a ningú se li escapa que Salvini i la seva intransigència de no obrir els ports a les ONG és el responsable de la situació, i ja va ser acusat l'any passat d'aquest delicte per impedir a un vaixell militar italià desembarcar a un centenar de migrants.

Espera desesperant

En els últims 19 dies, l'Open Arms ha anat fent cada cop més petit el seu passatge de migrants rescatats amb un degoteig d'evacuacions parcials per motius mèdics i llançaments al mar, recorda Efe.



El buc de l'ONG espanyola Proactiva Open Arms va arribar a tenir a bord prop de 160 persones rescatades al Mediterrani entre l'1 i el 10 d'agost en tres operacions, però després de les últimes evacuacions i els que s'han tirat a l'aigua per arribar nadant a la costa hi quedaven a bord a una mica més de la meitat.



L'última evacuació mèdica va ser el mateix diumenge, quan dues persones van ser traslladades al port de Lampedusa en una llanxa de la Capitania, per ordre del fiscal d'Agrigent.

La matinada anterior havien estat evacuats vuit migrants i un acompanyant, i la tripulació de l'Open Armes i els responsables de l'ONG espanyola denunciaven que cada evacuació parcial suposava un motiu de nerviosisme, baralles i ansietat entre les persones que es quedaven a bord.



A més, en els tres dies que el vaixell ha estat fondejat a només 800 metres del port de Lampedusa, sense poder desembarcar els migrants, gairebé una vintena d'ells s'han llançat per la borda per tractar d'arribar nadant i han estat rescatats per socorristes o la Guàrdia Costanera i la majoria d'ells traslladats a terra.



Això feia témer altres episodis d'aquest tipus fins i tot esperant l'arribada del buc Audaç de l'Armada espanyola, que el Govern de Pedro Sánchez va enviar a Lampedusa per a fer-se càrrec dels migrants i escortar l'Open Arms fins al port de Mallorca.

Esgotament i mal estat de les persones rescatades

Tot i que la primera oferta del Govern espanyol per obrir un port a aquests migrants va arribar el diumenge passat, després de 17 dies d'odissea, el vaixell humanitari s'ha negat fins ara a navegar pels seus propis mitjans fins a qualsevol port espanyol.



Amb els migrants amuntegats a coberta en dures condicions, al·legaven motius de seguretat, falta d'instal·lacions i el mal estat físic i psíquic dels rescatats, així com el cansament de la tripulació i els voluntaris per la llarga crisi.



El ministre de Transport italià, Danilo Toninelli, va oferir que la Guàrdia Costanera escortés l'Open Arms fins a Espanya i anit fins i tot portar als migrants en una de les seves embarcacions, a condició que Espanya retirés la seva bandera al vaixell humanitari, però res d'això va ser acceptat.



Toninelli, de l'antisistema Moviment 5 Estrelles, va arremetre també contra Salvini, al qual considera el responsable, tot i que ell no deixa de vanagloriar-se de la seva fermesa enfront del Open Arms.

El buc Audaz segueix el seu rumb cap a Lampedusa

Aquest dimecres, el buc Audaz segueix de camí cap a la illa italiana de Lampedusa, tot i que ha reduït el ritme de navegació. L'Audaz va sortir minuts abans de les 18.30 h del dimarts des de la base naval de Rota (Càdiz) cap a Lampedusa per fer-se càrrec del centenar de persones rescatades per l'Open Arms i acompanyar el vaixell al port de Palma de Mallorca.



Segons ha declarat el la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo, el Govern central està a l'expectativa del que estiguin dient les autoritats italianes sobre els migrants. El buc de l'Armada, ha dit Calvo, està disposat d'estar a prop de Lampedusa "o d'anar, si fes falta, en cas que es posin en marxa el repartiment d'immigrants als quals havien arribat els sis països coordinats per la Comissió Europea": "Estaríem en condicions de portar a Espanya la part proporcional que ens correspongués".



Tanmateix, Calvo ha recordat que l'Open Arms no té llicència per fer rescats al mar i ha apel·lat al compliment de la llei en ser preguntada per possibles sancions en una entrevista a la Ser: El nostre país és un estat de dret i les institucions, poders públics i ciutadans estem sotmesos tots a les lleis, ningú està exempt d'això, inclós un vaixell", ha explicat.