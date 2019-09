El govern espanyol ha advertit al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que pot utilitzar el text constitucional per restringir el marge d'actuació de les institucions catalanes.



"La Constitució és una eina de diàleg, però també ho serà per defensar-nos de qui vulgui atacar els nostres valors", ha declarat la ministra portaveu Isabel Celaá després d'anunciar que l'Executiu inicia el tràmit per impugnar les resolucions aprovades aquest dijous a la cambra legislativa catalana en favor de la l'amnistia pels presos independentistes, l'exercici del drets d'autodeterminació, la sortida de la Guàrdia Civil de Catalunya i el compromís de liderar una resposta institucional contra l'eventual sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra dirigents polítics i socials.

El Govern ha pres, ha dit Celaá, la "decisió política" d'impugnar les resolucions del Parlament que "legitimin la desobediència civil i institucional" i ha avançat que demanaran instruccions a l'Advocacia de l'Estat perquè estudiï el seu contingut una vegada que es publiquin oficialment, així com el dictamen del Consell d'Estat.



La ministra ha reiterat la disposició de l'Executiu espanyol a aplicar l'article 155 si es vulnera la llei. Ha considerat que en aquest moment no es donen les circumstàncies per actuar en aquest sentit, però ha valorat les resolucions aprovades aquest dijous com "un atac contra la convivència entre catalans" i com una "clara extralimitació" del Parlament de Catalunya.



"Aquest Govern no està disposat a consentir un atac contra l'Estatut i la Constitució", ha afegit Celáa en relació a les esmentades resolucions en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres.

Rebuig a la declaració de Quim Torra sobre els detinguts

La ministra però també s'ha pronunciat rotundament en contra de les preses de posició del president de la Generalitat en relació a les detencions de membres dels CDR. "El Govern rebutja de pla la declaració de Quim Torra" sobre la voluntat de l'Executiu espanyol de "criminalitzar l'independentisme", ha dit la ministra en una declaració farcida d'elogis a la Guàrdia Civil i les seves actuacions a Catalunya.



"La Guàrdia Civil actua com a policia judicial a les ordres de l'Audiència Nacional". "Les persones detingudes hauran de respondre pels seus actes davant la justícia", "Exigim al president de la Generalitat que sigui més exigent davant la violència". "El que espera la ciutadania catalana és una condemna de qualsevol possible violència", ha afirmat Isabel Celàa.