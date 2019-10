El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha volgut enviar missatge amenaçador a la societat catalana: el Govern espanyol seguirà utilitzant el codi penal "amb tota contundència".



En segon lloc ha deixat ben clar que, a banda de la repressió, l'estratègia de l'Executiu de Pedro Sánchez en relació a Catalunya es basa en una esperança: que la reivindicació de sobirania que es manté des de l'any 2010 perdi suport social.

"Aquesta tarda han confluït a Barcelona diverses marxes amb més de 500.000 persones. Les coses clares, no s’arriba a les xifres d’altres manifestacions similars com les de les últimes diades", ha dit el ministre.

I en quant al conjunt de l'independentisme, implicat o no en els excepcionals episodis de violència viscuts en els darrers dies ha recordat la metodologia del conjunt de l'aparell d'Estat: "Aplicarem a l’independentisme violent el codi penal amb tota contundència i, a tot l’independentisme que actua fora de la llei, també. Hi pot haver penes de fins a 6 anys de presó"

"Qui vulneri les llibertats democràtiques es trobaran amb l’exercici proporcionat però contundent de la llei, expressat a través de les forces de seguretat de l’Estat", ha insistit.



El titular d'Interior ha exigit de nou a les institucions catalanes i en concret al president de la Generalitat, Quim Torra, que torni a condemnar "la violència de l'independentisme".

En quant als Sobre els incidents d'aquest divendres a la tarda a la zona pròxima a la Prefectura Superior de Policia de Barcelona, ha assegurat que estan preparats "els dispositius necessaris i precisos" per a fer-los front.



El ministre s'ha referit també a les intencions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) d'acampar al centre de Barcelona per a deixar clar que els diferents cossos policials, que protegeixen especialment totes les infraestructures crítiques, també es faran càrrec del centre de la ciutat. "Podem considerar-ho una infraestructura especialment protegida, perquè no es col·lapsarà la vida del conjunt dels ciutadans de Barcelona".



Buch: "Aquesta violència que no s'havia vist mai"

En relació a les barricades i al foc que alguns joves han tornat a provocar durant el vespre d'aquest divendres, després de la manifestació multitudinària, el conseller català d'Interior, Miquel Buch, ha parlat sobre "grups molt combatius, violents i organitzats". Ha demanat a la població que en la mesura del possible no s'acosti al lloc dels incidents, ha reclamat que la ciutadania aïlli els violents i ha lamentat que aquests episodis de violència hagin tingut lloc després de les marxes en les quals han participat pacíficament milers de persones.



"No poden atacar el procés d'independència que s'ha construït en aquest país durant molts anys", ha dit.



El conseller ha expressat la seva confiança en què els Mossos d'Esquadra podran neutralitzar els esmentats grups, ha assegurat que la policia catalana lidera el "treball conjunt" amb la policia espanyola i qualificat de falses les informacions segons les quals la Guardia Civil s'estaria preparant per intervenir.