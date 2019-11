Dimarts al matí, Amnistia Internacional detallarà en una roda de premsa el seu posicionament sobre el judici al Procés desenvolupat al Tribunal Suprem, que va acabar amb la condemna per sedició a entre 9 i 13 anys de presó a nou dirigents polítics i socials independentistes. Ara bé, la versió francesa de la web de la filial suïssa de l’organització de defensa dels drets humans ja ha avançat les línies mestres d’una opinió que és manifestament crítica amb la sentència i que reclama l’ “alliberament immediat” de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.



Com reflecteixen alguns mitjans que han recollit l’article, com ara Vilaweb, Amnistia Internacional denuncia que la condemna permet “restriccions injustificades als drets de llibertat d’expressió i reunió pacífica”, bàsicament per la “manca de claredat al voltant del delicte de sedició”. “Les penes de presó dictades contra els dos líders de la societat civil i set alts membres del govern català es basen en la definició vaga del delicte de sedició del codi penal espanyol i en la interpretació massa general i perillosa d’aquesta definició pel Tribunal Suprem”, subratlla AI.



En opinió de Daniel Joloy, el seu conseller principal d’Admministració, Dret i Política, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart “han de ser alliberats immediatament” i les seves condemnes per sedició han de ser declarades “nul·les”. En concret, l’organització opina que la sentència del Suprem “trepitja els seus drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica”. Sobre els dirigents polítics, els sis exconsellers i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, AI comenta que la “imprecisió de la definició del delicte de sedició i la seva interpretació àmplia també posen en dubte les conviccions per a la sedició” pronunciades contra ells.



El text també recull declaracions del director d’Amnistia Internacional Espanya, Esteban Beltran, per a qui “el congrés ha de modificar la definició de sedició sense demora, per no criminalitzar els actes pacífics de desobediència civil ni restringir-ne indegudament la llibertat de reunió i expressió pacífiques’. La coordinadora de l’ONG a Catalunya, Adriana Ribas, indica que “si els líders polítics catalans han pogut cometre un delicte que legítimament hauria estat processat a causa de les seves posicions oficials, la seva condemna per sedició –un delicte definit massa vagament- incompleix el principi de legalitat. Les autoritats han de posar remei a aquesta situació sense demora”.