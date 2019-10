Fa pocs dies segurament poca gent hi hauria apostat, però la vaga general d’aquest divendres s’ha convertit en l’enèsima mobilització multitudinària del sobiranisme. Directament es pot dir que la jornada ha estat històrica i ha deixat moltes imatges inèdites. Una d’elles ha estat el carrer Aragó, una de les vies amb més trànsit del centre de la ciutat de Barcelona, sense cotxes, mentre manifestants vinguts d’arreu del país i mobilitzats en les Marxes per la Llibertat avançaven cap als Jardinets de Gràcia per participar a la manifestació de la tarda.



Una manifestació que ha esdevingut gairebé una concentració, atès que l’elevada assistència –525.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, la Intersindical-CSC, una de les convocants, l’ha elevat a 750.000– ha impedit moure’s amb facilitat i el Passeig de Gràcia s’ha vist ple de gom a gom i ràpidament desbordat, amb molts manifestants ocupant els carrers laterals.



La manifestació de la tarda de Barcelona ha estat l’acte més multitudinari d’una jornada que, en canvi, a nivell laboral ha tingut un seguiment desigual. Durant tot el dia hi ha hagut afectacions, com ara talls a més d’una desena de carreteres, com l’A-2, l’AP-7 o la N-340, com a conseqüència de les accions de la vaga i de la tercera i darrera jornada de les Marxes per la Llibertat. Organitzades per Òmnium Cultural i l’ANC -i també amb el suport explícit dels CDR-, han confluït avui a Barcelona, formades ja per desenes i desenes de milers de persones, després d’anar sumant gent a cada municipi on arribaven. En qualsevol cas, Catalunya ha viscut el cinquè dia consecutiu de protestes contra la sentència del Suprem.



A més a més, durant el matí també hi ha hagut manifestacions massives, que han reunit 60.000 persones a Girona -ha estat una de les mobilitzacions més grans en la història de la ciutat-, unes 14.000 a Barcelona -que ha congregat bàsicament estudiants-, 10.000 a Reus, unes 5.000 a Tarragona i gairebé 6.000 a Lleida, entre d’altres. A la capital del Segrià, però, la mobilització massiva ha estat la de la tarda, que ha reunit 30.000 assistents i un gran volum de tractors.



Pel que fa a l’impacte, segons les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat, la vaga, convocada per Intersindical CSC i la IAC, ha comptat amb un seguiment ampli en universitats i ensenyament públic, del 90 i el 42,5% respectivament, i el comerç, entre el 60 i el 80% depenent del territori. Al transport de viatgers el seguiment ha estat d’un 36% al Metro, un 16,75% a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), un 10% al Tram i un 9,75% als autobusos, i la caiguda en la xifra de passatgers s’ha deixat notar de manera clara: fins a un 50% menys en el metro, un 47,6% en els FGC i un 40% en el Tram.



El seguiment a Renfe ha estat molt baix, d’un 0,94%. La companyia no ha facilitat dades de passatgers. Segons la patronal PIMEC, a la indústria han tancat el 30% d'empreses i el 68% dels treballadors no ha anat a treballar per adhesió a la vaga o per pacte amb l'empresa. Al sector serveis han tancat el 40% d'empreses i el 83,8% dels treballadors no ha anat a treballar per adhesió a la vaga o per pacte amb l'empresa. El seguiment de la vaga entre els funcionaris ha estat del 35%.



La manifestació al centre de Barcelona de la tarda ha estat reivindicativa i pacífica, amb famílies i assistents de totes les edats. Molts manifestants han aprofitat la presència dels tractors vinguts de les zones d’interior per fotografiar-s’hi. Entre les estelades, cartells demanant la llibertat dels presos, denunciant la resposta de l’estat espanyol al moviment independentista o el silenci institucional de la Unió Europea.



Als laterals l’ambient ja era un altre. El pas pels carrers adjacents a la Delegació del Govern espanyol estaven completament barrats als vianants per tanques, vigilats per agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra i, darrere seu, o al seu costat, de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policia Nacional. De tant en tant, algun manifestant increpava els policies: "Fills de puta!", "Ocupants!", "No us fa vergonya?", "Marxeu d’aquí!", "Aquí no hi pinteu res!".

Una de les Marxes per la Llibertat a l'arribada de la Diagonal. EUROPA PRESS / DAVID ZORRAKINO

L’ANC demana als partits una nova DUI



Al centre del Passeig de Gràcia els ponents s’anaven succeint a l’escenari per llegir les seves intervencions. El vicepresident d’Òmnium, Marcel Mauri, ha llegit una carta del president de l’entitat, Jordi Cuixart -condemnat a quasi deu anys de presó-, en la qual ha defensat que "el dret a vaga es guanya fent vaga, el dret de protesta es guanya protestant i el dret de vot es guanya votant". "Els presos polítics no som la visualització de cap derrota, sinó un pas més cap a la victòria", ha reivindicat Cuixart a la seva carta, que ha estat rebuda entre aplaudiments.



"Avui hem aprés que l’amenaça de la presó mai més serà un topall a les aspiracions democràtiques de la societat catalana", ha continuat, "volien que us quedéssiu a casa, que agaféssiu por, perquè allò que els molesta no és la nostra lluita no violenta ni la desobediència civil: els molesta la nostra simple existència".



La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha demanat al seu torn als partits polítics preparar-se "per defensar i sostenir una declaració d’independència" si “l’estat no escolta el clam de la gent". “La gent hi serem per defensar-la des de la lluita no violenta”, ha afegit. S’ha mostrat crítica amb els partits avisant-los que “ens importa molt poc quants diputats traurà cada partit”.



Paluzie també ha destacat com a la jornada avui s’han “omplert els carrers de dignitat col·lectiva” i de manera “popular, pacífica i democràtica”, demostrant que s’ha “contestat la sentència amb mobilització popular”. “Però l’ha de reprendre també la nostra majoria parlamentària, amb unitat del projecte col·lectiu, que demanem que prioritzin”, ha avisat.



La manifestació ha acabat al voltant de les 18:30. Més o menys en el moment en que l’atenció informativa s’ha desplaçat a Via Laietana, on els antiavalots de la Policia Nacional ja feia una estona que havien començat a carregar contra un grup de manifestants. La jornada de divendres encara no ha acabat.