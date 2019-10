La Cambra de Comerç de Barcelona ha aprovat una declaració institucional en suport a la resposta unitària de les institucions i la ciutadania contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici del Procés. El text ha comptat amb el vot a favor de 33 dels assistents i sis abstencions d'un total de 52 membres assistents, segons ha informat en un comunicat oficial la Cambra.



La declaració denuncia "la judicialització de la política que ha viscut i viu" Catalunya, la "manca de seguretat jurídica i l'estabilitat econòmica que se'n deriva", a més dels "entrebancs" que genera a la societat i a l'empresariat català. Afirma que els líders independentistes "van exercir drets fonamentals reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans" i a la Constitució espanyola.

La Cambra assegura no voler "restar indiferent" davant "el moment excepcional" de "regressió de drets i llibertats" a Catalunya

Els empresaris asseguren que no volen "restar indiferents" davant "el moment excepcional" de "regressió de drets i llibertats" i es posen a disposició de les institucions i la societat civil per "sumar una reacció efectiva i el més unitària possible" per tal que esdevingui una "veritable resposta de país". Al comunicat, la Cambra també fa una crida a patronals, organitzacions empresarials, sindicats i la resta d'operadors econòmics a afegir-se al seu manifest i a "treballar conjuntament pel restabliment dels drets i llibertats al nostre país".



La Cambra de Comerç de Barcelona està presidida des del passat maig per Joan Canadell, l'integrant de la candidatura independentista Eines de País impulsada per l'ANC i altres entitats sobiranistes.



En sentit contrari, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ja va anunciar a principis d'aquesta setmana que s'oposava a una aturada de país per respondre a la sentència: "Estem totalment en contra d'una aturada de país. El nostre full de ruta no és aturar el país, sinó incrementar l'activitat empresarial per revertir els seus resultats en el benestar de les persones", va dir Llibre en una entrevista al diari Expansión.



Dies enrere, el president de la patronal Pimec, Josep González, també havia rebutjat una aturada de país pels "perjudicis a l'economia". En una entrevista a l'ACN, González assegurava que la patronal només "podria entendre" alguna protesta "simbòlica": "Ja hem tingut alguna conversa al respecte, i sempre hem manifestat que no som molt partidaris de fer aturades que perjudiquin l'economia". A més, l'empresari va criticar Canadell per la seva tasca a la institució: "Té una vocació més política que empresarial".

Alguns sindicats preparen una vaga per l'11 d'octubre

Tot i el rebuig de les patronals catalanes, alguns sindicats han presentat un preavís per convocar una vaga general el pròxim 11 d'octubre, coincidint amb les dates en les que s'espera que el Suprem emeti la sentència. La Intersindical-CSC i IAC, les organitzacions convocants, reclamen la derogació de les reformes laborals, un sou mínim català de 1.200 euros mensuals, més recursos per la Inspecció de treball, la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions i la igualtat de gènere als centres de treball.



Ambdós sindicats assenyalen que les demandes laborals encara no s'han complert i fan coincidir la jornada de protesta amb el calendari de les pròximes mobilitzacions del moviment independentista, tal com ja van fer en anteriors ocasions, com ara durant la celebració del Consell de Ministres a Barcelona el passat 21 de desembre.