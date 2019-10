Centenars de persones han respost a la crida del Pícnic per la República i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la plaça de la Catedral, que tenia com a objectiu aturar l'acte d'España Global -el projecte del Ministeri d'Afers Exteriors per promoure una bona imatge de l'Estat a l'estranger- amb la presència de la seva responsable, Irene Lozano, i els cònsols a Barcelona. La reunió s'havia de celebrar a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, però finalment s'ha suspès pels "greus estralls causats" pel temporal, afirmen la delegació del Govern espanyol a Catalunya. Els convocants de la protesta, però, ho atribueixen a les mobilitzacions.



Els concentrats han caminat fins a les portes de l'edifici amb cartells on es llegia "Spain doesn't talk, spain convicts" (Espanya no parla, espanya condemna). Un cop s'han assabentat de l'anul·lació de la trobada, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha parlat als concentrats: "Han suspès l'acte perquè no estan disposats ni tan sols suportar una protesta pacífica explicant-los què està passant". "Mentre hi hagi les forces d'ocupació a Catalunya, mentre hi hagi repressió a Catalunya, i mentre no es respecti el dret a l'autodeterminació, aquest Govern de l'Estat no serà benvingut", ha afegit.

La visita de Lozano a Barcelona, a més, arriba just després que España Global compartís per les seves xarxes socials un vídeo del Foro Europa Ciudadana on s'hi podia veure el líder d'ERC empresonat, Oriol Junqueras, titllat de lladre:

La marxa ha prosseguit fins a la Via Laietana, davant la Prefectura de la Policia Nacional, on els manifestants han protagonitzat una asseguda pacífica. L'ANC ha fet una crida per les xarxes socials perquè s'hi uneixi més gent.

Mobilitzacions a les universitats

Aquest desè dia de mobilitzacions ciutadanes després de la sentència contra els líders independentistes també ha estat marcada per les protestes a les universitats, que es combinen amb un clima de normalitat en alguns campus. A la Universitat de Barcelona, s'està ocupant el vicerectorat a la plaça Universitat per demanar l'anul·lació de les classes, la garantia d'avaluació única i un posicionament públic "contra la repressió, per l'amnistia de les preses i el dret d'autodeterminació del poble català".



A més, l'Assemblea de Dret i Polítiques de la UB ha denunciat públicament que els Mossos d'Esquadra han entrat a la seva facultat aquest matí per identificar estudiants que haurien participat de les protestes dels darrers ies.