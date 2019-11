La Gendarmeria ha iniciat el desallotjament del tall al Pertús del Tsunami Democràtic a les 8.00 h del matí des del costat administratiu francès. En un primer moment, els agents dels CRS, els antiavalots de la Policia Nacional francesa, han començat a retirar manifestants asseguts a l'autopista A-9, fent ús de la porra i de mètodes com tapar el nas dels manifestants per obligar-los a moure's.

Comença el desallotjament, es preveu que duri hores, TOTHOM A LA JONQUERA!#TothomalaJonquera#LaForçaDeLaGent🌊 pic.twitter.com/ixeFCjdQqR — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 12, 2019

També han utilitzat gas pebre contra els participants asseguts a terra, dirigint-lo directament a la cara. Un equip de la brigada Sanitaris per la República, el col·lectiu de professionals mèdics que es desplacen a les manifestacions independentistes, han anunciat que han atès fins a 60 persones per intoxicació pel gas.



Els agents del CRS han començat a avançar amb escuts per fer recular els manifestants cap a la zona on hi ha l'escenari, dirigint-se al costat administratiu espanyol, on la resta de manifestants preparaven barricades amb material per dificultar el desallotjament.



Per altra banda, un grup de Mossos d'Esquadra s'ha acostat a mediar a l'acció, amb qui ha parlat la diputada d'ERC al Congrés, Marta Rosique. Els Mossos han donat una hora per retirar el cotxe als assistents, alertant que, si no, seran retirats per la grua i hauran de pagar una multa de 600 €. La Brigada Mòbil de la policia, juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ja s'han desplaçat fins al punt de l'acció.



El Tsunami Democràtic ha concentrat el tall de la frontera a la Jonquera, a la confluència entre la NII i l'AP7. També han activat una web per recollir donatius per a la xaica de resistència. La intervenció policial ja compta amb 20 detencions.

El País Basc se suma al tall

El Tsunami Democràtic ha anunciat una nova acció, aquest cop a la frontera administrativa entre Espanya i França a Euskal Herria. La plataforma convoca una marxa lenta a Behobia a les 18.00 h, passant el peatge de l'A8 d'Olartzun fins el peatge d'Hendaia a una velocitat de 50 km/h. Durant el recorregut, el Tsunami anima a portar els llums d'emergència activats.



En un comunicat, el Tsunami assegura que "Catalunya i Euskal Herria viuen un conflicte polític no resolt amb l'Estat espanyol mentre la ciutadania lluita i reclama drets democràtics i fonamentals". "és el moment d'oferir una solució democràtica a Catalunya i Euskal Herria", demanen. "Els pobles, quan treballem junts pels nostres drets, som més forts".