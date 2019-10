Amb el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, amenaçant dia sí dia també amb una nova aplicació de l’article 155 contra Catalunya o amb la Llei de Seguretat Nacional per intervenir els Mossos d’Esquadra, el Govern evita fer cap declaració que alimenti una hipotètica desobediència institucional com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Si ahir va ser la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu, Meritxell Budó, la que no va fer cap tipus de referència a una desobediència institucional, aquest dimecres ha estat el president de la Generalitat, Quim Torra, qui ha seguit el mateix esquema.



Ho ha fet en la sessió de control que s’ha celebrat al Parlament i que ha tingut alguns moments de tensió en l’intercanvi dialèctic que ha mantingut amb el president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, que ha tornat a vincular l’independentisme a la violència. Torra ha defensat novament el caràcter pacífic de l’independentisme i ha comentat amb relació a la sentència del judici del Procés que “és possible que utilitzi la desobediència civil, que també és un dret, com el dret a la protesta, a la concentració, a la llibertat”.



Per part del Parlament, ha demanat que la resposta ha d’estar basada en tres premisses: “l’autodeterminació, la democràcia i els drets humans”. Mentre que des de l’executiu ha parlat de qüestions com “fermesa, serenitat, responsabilitat, determinació i sense sortir del que ens ha fet forts, que és l’únic camí, que és el del vot i la paraula, aquesta és la fórmula amb què el Govern afrontarà aquests dies”. Finalment, ha rematant dient que una sentència condemnatòria serà “un torpede la convivència”.

Pendents del tsunami democràtic

Fins ara, les principals entitats sobiranistes han reclamant una resposta “massiva” a la sentència i l’ANC i Òmnium Cultural han convocat cinc marxes que recorreran 100 quilòmetres en tres dies per acabar a Barcelona. A més a més, es dona per fet la convocatòria d’una gran manifestació de rebuig i la Intersindical-CSC ha reservat el divendres 18 com a dia de vaga general, en una protesta que sota arguments laborals està vinculada a les mobilitzacions de protesta. En paral·lel, s’hi ha de sumar les convocatòries que faci la plataforma Tsunami Democràtic, que reuneix més de 100.000 persones al seu canal de Telegram, que avisa per donar una “resposta immediata” a la sentència.