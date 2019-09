L’11 d’octubre pot produir-se una nova vaga general a Catalunya, si tira endavant el preavís d’aturada que ha registrat el sindicat Intersindical-CSC. La jornada de protesta es convoca oficialment per raons laborals, si bé és evident que la data fixada no és casual, sinó que se situa a l’entorn dels dies en què el Tribunal Suprem ha anunciat que emetrà la sentència del judici del Procés. Fonts de l’organització citades per Europa Press, expliquen que la vaga general es convocaria a tot Catalunya per reclamar un salari mínim de 1.200 euros, la derogació de les darreres reformes laborals, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de treball, la igualtat de gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions.



L’avís s’ha registrat al Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat i també l’han rebut les patronals Foment del Treball i Pimec, que han informat de l’aturada, que seria de 24 hores.



Més enllà de les reclamacions laborals, la mobilització, si es confirma, s’emmarcarà a la resposta del sobiranisme a la imminent sentència del Suprem, que a poc a poc es va esbossant. De fet, aquest mateix dilluns, l’ANC ha anunciat que pretén respondre a la sentència amb tres marxes ciutadanes que durant tres dies col·lapsin la xarxa viària, mentre que el Tsunami Democràtica ha fet una crida a la mobilització “immediata” quan es conegui la sentència.



La Intersindical-CSC va convocar les vagues del 21 de febrer i del 8 de novembre del 2017 i també va implicar-se en l’aturada del 3 d’octubre de 2017, la mobilització més àmplia per refusar la repressió policial durant el referèndum de l’1-O. El sindicat ha experimentat un fort creixement els darrers temps i, segons van informar aquest diari, va passar d’uns 1.800 afiliats l’octubre del 2017 al doble que té en l’actualitat.