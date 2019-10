El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat al Parlament i al Govern de la Generalitat que, "de manera urgent", "vehiculin una resposta a la sentència, tan transversal i coherent com ambiciosa". El pres polític afirma que la "la societat catalana ha estat sempre compromesa en la defensa de les seves institucions" i que, després de les mobilitzacions dels darrers dies, "ningú entendria que fos d'una altra manera".



La carta oberta de Cuixart arriba després de més de dues setmanes d'intenses protestes contra la sentència del Tribunal Suprem als líders independentistes. Tant el Govern com el Parlament han fet declaracions institucionals en rebuig a la sentència condemnatòria sense més conseqüències.

Cuixart, a més, obre la missiva dedicant unes paraules als "presos i preses polítiques", en referència als darrers empresonats: "No deixeu que us posin la presó dins. La vostra ànima és lliure si el vostre cor també ho és. Tota la tendresa pels familiars dels represaliats i també pels ferits. Penso cada dia en vosaltres".



El líder social critica la resposta de l'Estat a les mobilitzacions i ho emmarca en un exercici de "criminalització del dret a la protesta": "Ara, amb l'aval que suposa la sentència del Suprem, les seves actuacions i reaccions són encara més virulentes". Assegura que la repressió "continuarà", i fa una crida en convertir "tots els empresonaments i agressions amb un motiu més per no defallir en la lluita": "Cal mantenir la persistència i la creativitat, així com evitar caure en la frustració".