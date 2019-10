Vuit dies després que el Tribunal Suprem anunciés la sentència del judici de l’1-O, Junts per Catalunya, ERC i la CUP han aconseguit pactar una proposta de resolució conjunta per donar-hi resposta parlamentària. La proposta, que s’ha entrat al registre del Parlament aquest dimarts al matí, rebutja la sentència, exigeix la llibertat dels presos polítics, el lliure retorn dels exiliats i la fi de la repressió. El més significatiu, però, és que “reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades, la reprovació de la monarquia, la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur polític”. Fa dues setmanes el Tribunal Constitucional va suspendre tres resolucions del Parlament referents a aquestes qüestions que s’havien aprovat al ple del 25 de juliol.



El text pactat entre les tres formacions independentistes insisteix “que les competències autonòmiques no poden definir els límits del que es pot parlar al Parlament de Catalunya”, i recorda que la cambra “ha aprovat desenes de resolucions polítiques sobre el dret a l'autodeterminació des de l'any 1989 sense que això hagi estat objecte de persecució i censura per part de les institucions de l'Estat”.



Més enllà d’insistir en el “caràcter estrictament cívic i no violent del moviment independentista”, la resolució també considera que la sentència “estableix un precedent inacceptable a partir del qual totes les formes de protesta, com per exemple l'aturada d'un desnonament, l'ocupació d'un CAP o el tall d'un carrer per una manifestació, podrien convertir-se en delicte de sedició”. Finament, “insta el Govern a promoure les iniciatives polítiques, socials i institucionals que siguin necessàries en l'àmbit nacional, estatal i internacional, per aconseguir una solució democràtica al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat”.



Tot i que s’hi ha sumat, la CUP avisa que el contingut de la proposta de resolució “no aborda aquells aspectes que per a la formació són claus davant del moment polític actual”. Així mateix, considera que la iniciativa no ha de servir de “cortina de fum” per “tapar la manca d'acció política del govern, la manca de lideratge polític institucional i la seva subordinació i complicitat amb l'operatiu policial que aquestes setmanes ha provocat centenars de ferits”. La formació també critica que la proposta de Torra de tornar exercir l’autodeterminació aquest mandat “ha estat immediatament torpedinada” per JxCat i ERC.