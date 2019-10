La sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l’1-O és imminent i les principals entitats i plataformes sobiranistes estan incrementant les crides a “estar preparats” per donar-hi resposta de manera immediata, en el previsible cas que sigui condemnatòria. Tot i que moltes accions no es coneixeran fins a que es portin a terme, a poc a poc s’anuncien propostes concretes per activar una mobilització massiva. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el Tsunami Democràtic o els CDR han emès diversos missatges en aquesta línia els darrers dies o les darreres hores. Són algunes de les organitzacions que encapçalaran la resposta cívica, a l’espera de conèixer els detalls de quina serà la resposta institucional al Suprem.



L’ANC ha publicat un vídeo per difondre el missatge, “quan surti la sentència, atura’t. Fes-te sentir”. En el tuit hi afegeix que “davant una sentència que ens condemna a tots, responem tots! Al moment de la sentència, mobilització immediata! Si ets a casa o a la feina surt al carrer i protesta! Si ets al cotxe, atura’t i fes-te sentir!”.



L’entitat demana que se segueixin les seves xarxes socials perquè serà a través d’aquests canals on es faran les diferents convocatòries. En aquest sentit, ja anuncia que el dia que es conegui la sentència hi haurà protestes convocades conjuntament amb Òmnium Cultural. A més a més, el mateix dia també es vol fer una “gran encartellada arreu del país”, que ha de servir tant per “mostrar el rebuig” a la condemna, com per “reafirmar que cal assolir l’objectiu polític, la independència”.



Finalment, la mateixa jornada s’anunciarà la data d’inici de les “Marxes per la llibertat” que, juntament amb Òmnium, impulsa l’entitat i sortiran de cinc punts de Catalunya -Berga, Vic, Girona, Tàrrega i Tarragona- per arribar a Barcelona en tres dies. L’únic que se sap és que arrencaran un dimecres i que acabaran un divendres, resta concretar el dia concret.

Òmnium Cultural ha fet una crida aquest mateix dimarts ha donar una resposta “massiva” a una sentència, “que es preveu dura, injusta i llarga” i ha demanat participar a les Marxes per la Llibertat. També aquests dies l’entitat ha demanat que es segueixin els seus canals de xarxa social.

Els CDR, a través del seu canal d’àmbit català, s’ha centrat també a animar la participació a les Marxes per la Llibertat, per tal que siguin un “clam unànime que ressoni arreu” i ha reclamat “aturat el país” amb l’etiqueta “comença la revolta”.



Finalment, el moviment Tsunami Democràtic, que de moment funciona a través de l’anonimat i del que no se’n coneixen els líders -un mètode que recorda molt el que va utilitzar-se per muntar tota la logística que va fer possible el referèndum de l’1-O-, avisa que “la resposta a la sentència requereix mobilització immediata”. I fa un seguit de recomanacions, com ara “portar una ràdio, calçat còmode i menjar i aigua per passar el dia fora de casa”, mentre que si es viu fora de Barcelona es recomana a estar preparat “per agafar el cotxe o el transport públic”, perquè “t’hauràs de moure de pressa”.

El tsunami a Telegram

Més enllà de Twitter, on compta amb 61.300 seguidors, el Tsunami Democràtic es comunica fonamentalment a través del seu canal de Telegram, que suma ja més de 106.000 membres, una xifra inèdita a Catalunya. De fet, qui més qui menys ha descobert com els darrers dies desenes dels seus contactes s’unien a aquesta xarxa de missatgeria. Per situar-nos, l’ANC té gairebé 37.500 membres al seu canal; Òmnium se situa en poc més de 30.200 i el CDR Catalunya està en 16.400. Per altres xarxes, ANC i Òmnium tenen un volum de seguidors més elevats (gairebé 374.000 a Twitter i 235.000 a FB, l’Assemblea; 288.000 a Twitter i 317.000 a FB, Òmnium). El CDR en suma 125.000 a Twitter.