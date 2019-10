El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat que condecorarà els agents dels Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local que van ser ferits en el marc dels operatius a les protestes contra la sentència als líders independentistes. En una entrevista a la Ser Catalunya, Marlaska ha valorat que tots els agents "han format i formen durant aquests dies un únic uniforme", i ha assegurat que són l'"avantguarda de la societat" perquè garanteixen que a l'espai públic "tots els ciutadans puguin exercir drets i llibertats".



El balanç de ferits d'aquells dies supera les 600 persones i diverses organitzacions de defensa de drets humans han denunciat pràctiques policials abusives, com ara l'ús de bales de goma, que han deixat quatre persones sense un ull. La visita a Catalunya del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, no va suposar anar a veure els manifestants ferits, com sí que ho va fer amb els agents policials. També hi ha hagut més de 200 detencions, entre les quals hi ha 31 persones en presó provisional,.



Les declaracions de Marlaska arriben després que digués en una entrevista al diari La Razón que "tots els operatius [policials] han dit que a Catalunya hi ha hagut una violència de molt més impacte que la del País Basc". El ministre ha assegurat que es referia al fet que existeix un problema "d'ordre públic" i que els agents policials li van traslladar que "mai s'havien enfrontat amb unes persones que exercissin la violència cap a ells de manera tan determinada". Aquestes paraules van causar una allau de crítiques de diversos representants polítics catalans, com ara del mateix conseller d'Interior, Miquel Buch, el líder d'ERC a presó, Oriol Junqueras, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.



Buch creu que no repetirà com a conseller d'Interior

Aquest mateix dilluns, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que no confia que li ofereixin repetir al càrrec, després d'haver rebut crítiques per totes bandes per les dures càrregues policials dels darrers dies. En declaracions a Rac 1, Buch ha assegurat que "no creu que passi", i que va acceptar el càrrec sabent que li tocaria gestionar la conselleria amb la sentència pel mig: "Sabíem que hi hauria una sentència i sabíem que Interior en aquest país crema".



Tot i això, Buch ha dit que va acceptar el càrrec sabent que el conseller "legítim", Quim Forn, era a presó, i que no es veia capaç de rebutjar l'oferiment. A més, el conseller creu que, tot i les demandes perquè renunciï al càrrec, dimitir seria una "irresponsabilitat", i que el president de la Generalitat, Quim Torra, li ofereix el seu suport: "No m'ha demostrat el contrari".



Sobre els excessos policials denunciats durant els darrers dies, Buch defensa que s'ha d'esperar a l'estudi de la seqüència dels fets completa: "Jo, com a responsable del cos de Mossos d'Esquadra, el que he de fer és vetllar per veure l'informe complet i, a partir, d'aquí, prendre les decisions corresponents".