L’endemà de l’inici de les protestes contra la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l’1-O, el Govern espanyol ha decidit augmentar el desplegament policial a Catalunya. Segons ha avançat El Periódico, el Ministeri de l’Interior enviarà els propers dies 1.000 agents més de la Guàrdia Civil al Principat. S’uniran als 1.800 membres extres que l’institut armat i la Policia Nacional hi tenen desplegats en previsió de les mobilitzacions contra la sentència, a banda dels prop de 7.000 agents permanents que entre els dos cossos tenen a Catalunya.



A més a més, el rotatiu també detalla que el desplegament extra s’allargarà almenys fins al 31 d’octubre, dotze dies més del previst inicialment, i que els permisos i les vacances dels agents se suspenen fins aleshores. Els guàrdies civils que arribaran properament a Catalunya provenen de Lleó, Sevilla, València i Saragossa.



El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afegit en una entrevista a TVE que ja estan investigant qui hi ha darrere del Tsunami Democràtic, el moviment que va convocar la mobilització a l’aeroport del Prat: "Evidentment que hi ha investigacions, tenim uns serveis d'intel·ligència i d'informació realment eficaços i no dubti que acabarem sabent qui hi ha al darrere d'aquests moviments del Tsunami Democràtic."



El ministre ha ignorat les crítiques a la brutalitat policial d’ahir -amb trets de bala de goma per part de la Policia Nacional i l’ús de projectils de foam per part dels antiavalots dels Mossos- amb l’argument que van ser una actuació proporcional: "Em sembla que queda més que manifesta aquesta proporcionalitat, només veure el llançament de tanques, d'extintors, tot el que transcendia d'una manifestació pacífica" Amb posterioritat a l’entrevista, s’ha confirmat que un dels manifestants, un noi de 22 anys, ha perdut la visió d’un ull, com a conseqüència de l’impacte d’una bala de goma o un projectil de foam, extrem encara per aclarir.