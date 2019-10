Les protestes continuen una setmana després de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre el judici de l’1-O. La visita del president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha provocat una nova convocatòria del Tsunami Democràtic. El moviment ha fet una crida a la ciutadana a concentrar-se davant la Delegació del Govern espanyol amb pancartes amb el lema "Spain, sit and talk", és a dir, "Espanya seu i parla", a la cantonada del carrer Mallorca amb Roger de Llúria.



La convocatòria ha reunit fins a un miler de persones només en una hora, que han protagonitzat una asseguda, corejant càntics com "Pedro Sánchez, no em deixis en 'visto'", "on és Pedro Sánchez" o "1 d'octubre ni oblit ni perdó".



Es preveia que després de visitar agents de policia ferits als hospitals del Sagrat Cor i Sant Pau, on ha estat escridassat per grups de persones, Sánchez es desplaçaria també a Delegació per reunir-se amb la delegada del seu Govern, Teresa Cunillera, i ràpidament s'ha organitzat la massiva seguda de manifestants. El president del Govern però ha marxat cap l'aeroport del Prat.

Seguda davant la Delegació del Govern espanyol, on Pedro Sánchez estarà reunit amb la delegada Teresa Cunillera.



➡ Indicacions: seguda i mans alçades 🙌. Porteu cartells en anglès: "Spain: sit and talk" .



A més a més, el CDR ha convocat una concentració davant la seu del Departament d’Interior de la Generalitat, és a dir, al Passeig de Sant Joan amb el carrer Diputació de Barcelona. A la crida es demana a la gent que hi vagi amb “globus plens de pintura”, per tal de “posar color al Departament d’Interior i els que el custodien”.



També hi ha accions a Girona, on el CDR ha convocat un bloqueig a la Delegació de la Generalitat per "exigir que s'aturi la repressió i la implementació de la República Catalana". També a Girona el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha aconseguit que la UdG suspengui les classes del matí. A nivell nacional, el moviment estudiantil vol que totes les universitats paralitzin les classes.



Finalment, al matí més d’un centenar de persones s’han concentrat davant de la Ciutat de la Justícia, convocats pel CDR del Barcelonès i la CGT, per donar suport a les persones detingudes durant els aldarulls i demanar-ne l’alliberament.

D'altra banda, a Girona el CDR, Arran, Endavant, La Forja i el Grup Antirepressiu han ofert una roda de premsa per denunciar les actuacions policials durant les protestes, que consideren “desproporcionades” i “injustificades”. Les cinc organitzacions també han assegurat que s'han fet “detencions arbitràries” a pesones que no tenien res a veure amb les protestes i que, almenys en tres casos, la policia “ha apallisat” les persones que han detingut. Per tot plegat han demanat la dissolució de la Brimo, la unitat antiavalots dels Mossos, i el cessament del conseller d'Interior, Miquel Buch.