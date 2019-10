Tot i que perden intensitat, les protestes contra la sentència del Suprem pel judici del Procés s’han mantingut per novè dia consecutiu. En una jornada marcada per la proposta de resolució pactada per JxCat, ERC i la CUP al Parlament -que implicarà que el Parlament reiteri el seu compromís amb el dret a l’autodeterminació-, les mobilitzacions més importants s’han viscut a Barcelona i a ciutats com Mataró, Vic o Tarragona, en la majoria de casos convocades pels CDR.



A la capital, al voltant de 2.000 persones s’han congregat a la plaça Espanya, on han tallat el trànsit -ha afectat la Gran Via, també el túnel; el carrer Tarragona i el carrer de Sants-, i han tirat sabó Fairy -en clara referència al que va declarar Enric Millo al Suprem- a la font de la plaça. El lema de la convocatòria era “netegem els carrers d’injustícia” i en un ambient festiu s’hi ha cridat consignes clàssiques com “llibertat preses polítiques”, “ni un pas enrere” o “independència”, però també “no hi ha sabó per a tanta merda” i s’ha demanat la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Buch.



A Vic, més d’un centenar de persones s’han concentrat davant la comissaria dels Mossos d’Esquadra en rebuig de la repressió policial i per reclamar també la “destitució” de Buch. A Mataró l’acte ha començat amb una concentració a la plaça Espanya de la ciutat i ha derivat en manifestació fins a la comissaria dels Mossos, on els assistents -alguns centenars- han llançat paper de vàter. També s’han fet concentracions i petites manifestacions a Tarragona i Valls, fonamentalment per reclamar l’alliberament de les persones empresonades arran dels aldarulls i la fi de la repressió policial.

Concentració dels periodistes contra les agressions



També aquest dimarts, desenes de professionals de la informació s’han concentrat a la plaça de Catalunya de Barcelona per rebutjar les agressions que han patit la darrera setmana i que pugen a 65, la immensa majoria per part dels cossos policials, segons ha recollit l’observatori Media.cat. En un manifest, subscrit per organitzacions com el Sindicat de Periodistes de Catalunya, el Col·legi de Periodistes o el Grup de Periodistes Ramon Barnils s’ha llançat un “crit d’alarma davant d’un deteriorament de la llibertat d’expressió i de la llibertat de premsa”. S’ha posat molt d’èmfasi en la gravetat de les agressions provinents dels cossos policials, perquè s’entén que “l’objectiu és intimidar els periodistes per allunyar-los dels llocs on es produeixen els fets i evitar testimonis dels abusos que puguin cometre”.