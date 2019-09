A poc a poc, els principals actors polítics i socials donen detalls de les seves propostes per respondre a la imminent sentència del Tribunal Suprem sobre el judici al Procés. L’ANC pretén fer una acció de tres dies que col·lapsi la xarxa viària catalana. N’ha donat els detalls el secretari nacional de l’organització David Fernàndez en una entrevista a Betevé. En concret, la mobilització consistiria en tres marxes des de diferents punts de Catalunya que durant tres dies recorrerien 100 quilòmetres fins a confluir a Barcelona, amb la voluntat de causar un col·lapse a la xarxa viària.



La idea seria que cada dia les marxes avancessin 40 quilòmetres, mentre que el tercer es limitaria a 20. A més a més, l’entitat també pretén convocar una manifestació unitària a Barcelona com a resposta a la sentència, amb la previsió que serà condemnatòria.



En paral·lel, el moviment Tsunami Democràtic ha penjat un vídeo aquest dilluns per fer una crida a la “mobilització immediata” quan surti la sentència, amb el lema que “la resposta a la sentència ets tu!”. Al vídeo s’hi poden veure lluites històriques, com ara la mobilització per aconseguir el dret a vot de les dones, la marxa de la sal encapçalada per Gandhi a l’Índia, la lluita pels drets civils als Estats Units, la mobilització dels camperols sense terra al Brasil o, ja a casa nostra, l’1-O. I s’hi afegeixen frases com “la història, l’han escrit els pobles” i “els drets, els han conquerit les lluites”, per concloure que aquí tenim "la força de la gent".