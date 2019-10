La resposta a la condemna del Tribunal Suprem als dirigents independentistes ha de passar perquè els catalans “tornin” a exercir el seu “dret d’autodeterminació”, com a pas previ a la “validació” de la independència aquesta mateixa legislatura. Aquest és el missatge que ha llançat el president del Govern, Quim Torra, en el ple extraordinari del Parlament convocat arran de les sentències del judici del Procés. Torra no ha concretat de quina manera s’ha d’exercir el dret a l’autodeterminació, més enllà d’una apel·lació a “tornar a posar les urnes per a l’autodeterminació” però ha apostat per activar un “acord nacional” entre partits i agents socials per poder-ho fer en “el termini més breu possible”.



La base d’aquest acord nacional seria la resolució que va aprovar el Parlament en el recent debat de política general -amb el suport dels tres grups independentistes- que advoca per avançar en l’exercici del dret d’autodeterminació, l’exigència d’amnistia als presos polítics i la defensa dels drets civils i polítics. La resolució ha estat tombada pel Tribunal Constitucional, que ha advertit als membres del Govern i a la Mesa del Parlament de les possibles mesures penals que se’ls aplicarien si es debaten -i s’aproven- mesures en aquest sentit, però Torra ha proclamat que “cap tribunal impedirà a aquest president impulsar totes les iniciatives que cregui convenients sobre el dret a l’autodeterminació de Catalunya”.



Amb aquesta proposta Torra ha culminat una intervenció relativament breu que ha arrencat rebutjant, un cop més, la sentència del Suprem. Segons ell, només ha tingut com a objectiu “la venjança i l’escarment” del moviment independentista i és una sentència “infame” que confirma “el retrocés dels drets humans i polítics” que pateix un Estat espanyol que “s’ha allunyat dels estàndards democràtics”. Així mateix, s’ha mostrat convençut que, d’aquí uns anys, el judici de l’1-O “acabarà condemnat als tribunals europeus” i, com ja va anunciar fa uns dies, ha decidit sumar-se a la campanya d’Òmnium Cultural i autoinculpar-se “del fals delicte que s’ha imputat” als condemnats.



Com ja va fer dimecres a la nit, en el seu missatge institucional, ha condemnat la violència i ha demanat “aïllar i apartar” el que considera grups “d’agitadors i provocadors” que han protagonitzat enfrontaments amb Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional els darrers dies.



