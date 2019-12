Nous detalls de la mobilització que prepara el Tsunami Democràtic per al proper dimecres, 18 de desembre, coincidint amb la disputa del Barça – Madrid al Camp Nou. En un comunicat difós a través dels seus canals, el moviment ha convocat una “concentració massiva” a l’entorn del Camp Nou a les 16h, és a dir, quatre hores abans de l’inici del partit. En concret, el Tsunami ha convocat a quatre punts de trobada: el carrer d’Arístides Maillol amb l’Avinguda Joan XXIII, on hi han d’anar els veïns de la Catalunya Central, el Camp de Tarragona, Lleida i Pirineus; l’Avinguda Joan XXIII amb el carrer Menéndez y Pelayo, on hi han d’anar els veïns de Barcelona ciutat; la Travessera de les Corts amb Arístides Maillol, on estan cridats els veïns de l’Hospitalet, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Penedès, el Garraf, les Terres de l’Ebre i el País Valencià; i la Travessera de les Corts amb Elisabeth Eidenbenz, pels veïns de Girona, Barcelonès Nord, Vallès Oriental, Catalunya Nord i les Illes.



En el comunicat, el Tsunami Democràtic insinua que ha mantingut algun tipus de contacte amb els dos clubs per visibilitzar la demanda de diàleg, però que no ha estat possible. “Després de constatar la impossibilitat de pactar amb el FC Barcelona i el Reial Madrid l’oportunitat de fer visible, a les grades i al camp, i de forma efectiva, la crida al diàleg que Espanya ignora, Tsunami Democràtic es compromet a fer-ho”, diu exactament el text.



A més a més, de moment més de 18.000 persones ja s’han inscrit a la convocatòria, moltes de les quals són sòcies del Barça o tenen abonament de temporada, que “ja han rebut les consignes pertinents i s’han organitzat per desenvolupar les accions previstes per una jornada que serà seguida per 650 milions arreu del món”.



18D • Convocatòria Nacional 🌊



En una situació d'excepcionalitat cal actuar de manera excepcional. pic.twitter.com/blXkJDYKyq — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) December 10, 2019

En un comunicat previ, el Tsunami Democràtic va exposar que era conscient de la "transcendència" que el partit té per als aficionats a l'esport, però que "el moment polític, judicial i repressiu és excepcional" i s'ha d'entendre que "cal seure i parlar sobre llibertat, drets fonamentals i l'autodeterminació de Catalunya". "Amb presos, exiliats, sense autodeterminació ni plenitud de drets fonamentals, no hi ha normalitat”, afegia.



El partit s'havia de disputar inicialment el 26 d'octubre, però el Comitè de Competició va decidir ajornar-lo, com a conseqüència de les constants mobilitzacions d'aquells dies contra la sentència del judici al Procés. L'anterior convocatòria del Tsunami Democràtic va ser el tall de 48 hores a l'AP-7 a la frontera administrativa hispano-francesa, entre la Jonquera i el Pertús. L'acció més coneguda del moviment, però, encara és l'ocupació de l'aeroport del Prat, que va fer-se el 14 d'octubre, el dia que el Suprem va emetre la sentència.