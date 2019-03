Centenars de persones s'han concentrat aquest dissabte a Barcelona, convocades per col·lectius feministes, en resposta a la mobilització organitzada per Vox a la mateixa hora en la capital catalana.



La concentració, en la Ronda Sant Antoni, ha estat impulsada per entitats feministes sota el paraigua del moviment Women's March Barcelona, sota el lema "l'amor guanya a l'odi", i ha comptat amb la participació de l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que ha reivindicat "la Barcelona rebel" enfront de "els rancis" que busquen "la confrontació i la provocació".

Sobre els partidaris de Vox, que s'havien reunit al matí enfront de les fonts de Montjuïc, Colau ha recordat el "no passaran" republicà. "Ha costat molt conquistar els drets que tenim i els defensarem", ha dit.



L'alcaldessa ha lamentat els incidents que havien tingut lloc poc abans entre els Mossos d'Esquadra i activistes antifeixistes que protestaven per l'acte de VOX. Caure en "incidents" és "seguir-los el joc", ha afirmat.

L'acte, de marcat to festiu i reivindicatiu, ha comptat amb les intervencions de diversos col·lectius i activistes d'esquerres, que han reivindicat més drets socials per a les dones, el col·lectiu LGTBI, els migrants i grups en situació de vulnerabilitat.



Les actrius Vicky Peña i Itziar Castro, el capità de l'ONG Proactiva Open Arms Ricardo Gatti, el duo d'influencers Devermut o l'advocada Laia Serra han estat alguns dels participants a l'esdeveniment, en el qual també hi ha hagut balls, espectacles musicals i un mural de pintura, així com un espai de jocs infantils.

L'objectiu ha estat celebrar una concentració "de colors" per a fer front "als rancis de blanc i negre", en referència als partidaris de Vox.

Set detencions entre manifestants antifeixistes

Altres centenars de persones s'havien concentrat també aquest dissabte al barri barceloní de Sants per manifestar el seu rebuig a l'acte convocat per VOX sota les fonts de Montjuic.



La protesta s'ha saldat amb set detinguts i alguns ferits en diversos incidents entre manifestants i Mossos d'Esquadra als voltants de la plaça Espanya.



Després de topar amb un cordó de Mossos al carrer Tarragona, a la vora de la plaça Espanya, i després de llançar diversos objectes, els concentrats han utilitzat material d'obra dels carrers limítrofs per a formar una barricada, segons que han informat fonts de la policia catalana.



Posteriorment s'han desplaçat a altres carrers de la zona i han obstaculitzat el pas de vehicles amb contenidors, barres d'obres i altres objectes, segons les mateixes fonts.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès cinc persones, quatre de les quals han sofert ferides lleus. Una altra persona, amb pronòstic menys greu, ha estat traslladada a l'Hospital Clínic.