Ressaca a Sarral i Torà després d'un cap de setmana de festes il·legals amb centenars de persones 

Cap de setmana mogut a Torà i Sarral. Dues festes il·legals han congregat centenars de persones provinents de diversos punts de l'Estat i de França i Bèlgica aquest cap de setmana en uns terrenys d'aquests dos petits municipis de la Segarra i la Conca de Barberà. Les dues raves han provocat molèsties als veïns de la zona i els alcaldes dels pobles afectats han lamentat el soroll i els danys que causen aquestes festes a l'entorn natural, conreus i camins.

La primera rave que van detectar els Mossos d'Esquadra va ser la de Sarral, a la zona de la Font de l'ermita dels Sants Metges, un espai de conreus sense cap edificació. Va començar divendres i ràpidament un dispositiu policial va limitar l'accés per impedir l'arribada de més participants. Els agents van detenir una persona per atemptar contra l'autoritat després que no s'aturés en un control i colpegés un policia. La festa ha durat tres dies i en total ha reunit entre 500 i 1.000 persones de l'Estat i provinent d'arreu d'Europa, com ara de França, Itàlia o Bèlgica.

Els Mossos d'Esquadra han accedir a la festa il·legal de Sarral per negociar la finalització de la mateixa. — Arnau Martínez / ACN

L'Ajuntament va col·locar blocs en alguns camins per tallar el pas, però molts assistents van poder arribar-hi per vies alternatives. La música a tot volum i els llums làser va dificultar el descans dels veïns del nucli proper de Montbrió de la Marca. "De matinada, fins i tot els vidres tremolaven", va relatar Mercè Borràs, una dels dotze veïns de la població, a l'ACN. "Hem descansat poquíssim. Anaves despertant cada estona pel soroll. T'anaves adormint perquè tens son però te la trencaven tota la nit", Va certificar el seu marit.

Els assistents van començar a marxar diumenge, però encara queden vehicles a la zona disposats a continuar la festa. Els Mossos d'Esquadra han denunciat deu persones més en les últimes hores, nou per possessió de substàncies estupefaents o per donar positiu als controls de la policia catalana i una per alcoholèmia. Els agents confien que la festa il·legal de Sarral finalitzi aquest dilluns després de tres dies, tot i que preveu que alguns camions de l'organització encara es quedin fins dimarts.

Una nova festa il·legal a 50 quilòmetres de Sarral

El divendres al vespre, els Mossos van alertar d'una nova festa il·legal en uns terrenys d'una masia de Torà. En aquest cas, la rave va reunir entre 400 i 500 persones. L'alcalde del municipi, Magí Coscollola, va explicar que era la tercera vegada en tres mesos que s'organitzava una festa d'aquestes característiques.

La festa ha acabat aquest dilluns tot i que encara queden una cinquantena de vehicles a la zona. Coscollola ha explicat a l'ACN que "ni l'Ajuntament ni el propietari de la finca havia donat cap permís per fer-la". Coscollola afegeix que el principal problema és "el soroll i que es fan malbé els camins". Precisament el camí d'accés a aquesta finca es va arranjar al setembre seguint criteris de gestió forestal sostenible, que obliguen a una amplada de quatre metres de via i que facilita l'accés de vehicles.