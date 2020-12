La restauració de la Cerdanya i el Ripollès clama contra el tancament del sector i de la comarca a les portes de Nadal

El sector de l'hostaleria de la Cerdanya i el Ripollès està indignat pel que suposarà el confinament perimetral i el tancament dels negocis a escassos dies de Nadal i en una de les èpoques de més facturació. Molts d'ells concentren entre un 40% i un 60% de la facturació entre el pont de la Puríssima i el dia de Reis, segons ha explicat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira. Els restauradors han titllat la mesura de "gerro d'aigua freda" i "animalada" perquè "hi ha famílies senceres que viuen d'això", en declaracions a l'ACN de la presidenta de l'Associació de bars i restaurants de la Cerdanya, Nativitat Bover. Tots els agents implicats demanen ajudes directes per mirar de pal·liar unes pèrdues que asseguren "milionàries". Mentrestant, en el primer dia de tancament perimetral s'han registrat cues de diversos quilòmetres per accedir a les dues comarques.

S'han registrat cues de diversos quilòmetres per accedir a les dues comarques

El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso, ha lamentat que la decisió s'hagi pres quan falten dos dies per Nadal i en un moment en què hi havia un 90% de reserves de mitjana després de l'obertura de fa una setmana de les pistes d'esquí. Denuncia que els ha enganxat amb les "neveres plenes" i tem que aquestes restriccions siguin l'"estocada definitiva" per a molts negocis. El sector representa el 60% del PIB de la comarca.

Pel que fa a la Cerdanya, la presidenta de l'Associació de bars i restaurants de la comarca, Nativitat Bover, ha denunciat l'"estupor" que sent en aquests moments el sector per la mesura, i ha qualificat de "poca vergonya" que se n'haguessin d'assabentar aquest dimarts a la nit en la roda de premsa del Govern. Bover ha explicat que els establiments de restauració havien contractat personal i comprat producte. "Ara, no sabem què fer", ha afirmat. El sector ja ha protagonitzat accions de protestes aquest dimecres al matí com ara una sorollosa cassolada.

D'altra banda, l'Ajuntament de Puigcerdà ha demanat al Govern un paquet d'ajuts "urgent" per compensar l'impacte econòmic que té la mesura, que s'aplica des d'aquest dimecres i que l'alcalde, Albert Piñeira, considera "comprensible". El batlle ha lamentat que l'executiu català no permetés aplicar abans algunes mesures restrictives, com ara el tancament de les escoles i, sobretot, l'institut del municipi. Així, ha explicat que havien detectat que en aquest àmbit s'estaven produint diversos casos de transmissió comunitària de la Covid-19.



A les dues comarques gironines els indicadors de la pandèmia estan desbocats, amb un risc de rebrot que supera els 3.000 punts a la Cerdanya i els 1.900 al Ripollès, molt per sobre de la mitjana de tot Catalunya, amb 349 punts. Els dos hospitals de referència estan tensionats i amb brots que afecten els professionals sanitaris.