El restaurant barceloní Disfrutar és el segon millor del món i el primer d'Europa

El barceloní Disfrutar, capitanejat per Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch, s'ha erigit com a segon millor restaurant del món, segons el rànquing internacional The World's 50 Best Restaurants 2023. L'any passat va quedar tercer, un lloc que ara ocupa el local madrileny DiverXO, del xef David Muñoz. En primera posició s'ha situat el restaurant peruà Central.

Aquesta no ha estat l'única distinció que ha rebut el restaurant barceloní, ja que també s'ha endut el guardó al millor restaurant d'Europa. Tot plegat se suma a les dues estrelles Michelin que té des del 2018 per la seva cuina avantguardista i creativa.



El Disfrutar, obert des del desembre del 2014, no és la primera experiència en solitari d'aquests tres xefs de l'escola d'el Bulli. Quan va tancar l'establiment de Ferran Adrià, el trio format per Casañas, Castro i Xatruch van decidir refermar el què havien après obrint el Compartir, un restaurant a Cadaqués que va aixecar la persiana l'abril del 2012. L'experiència els va funcionar i va ser llavors quan van ampliar horitzons amb un restaurant a Barcelona situat en plena Eixample.



"La distinció sorgeix del sacrifici, l'esforç i la constància per començar des de zero picant pedra i amb els peus a terra"

En declaracions a l'ACN després de la gala, celebrada el dimarts a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, Eduard Xatruch explica que han viscut una seqüència d'emocions, amb una posició que els ha sorprès i que atribueixen a l'esforç de "molta gent" per fer un restaurant modest amb cuina pròpia i creativa. "Mai hem treballat per cap rànquing, sinó per fer les coses millor cada dia. La gent valora que siguem com som, que treballem i creiem en allò que fem", afegeix.

En una línia similar s'expressa Oriol Castro, que creu que la distinció sorgeix del "sacrifici, l'esforç i la constància" per començar des de zero "picant pedra i amb els peus a terra". En aquest sentit, se senten hereus d'elBulli, però també de Joan Roca d''El Celler de Can Roca i de la cuina catalana en general: "ho portarem sempre dins".

'Best of the Best'

Des del 2019 la normativa de l'organització dicta que els restaurants que han ocupat la primera posició del podi passin automàticament a la categoria honorífica dels Best of the Best, on hi ha El Celler de Can Roca o El Bulli.

També hi són l'Osteria Francescana, The French Laundry, el Noma, The Fat Duck, l'Eleven Madison Park, el Mirazur i, des de l'any passat, el Geranium.