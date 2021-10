El sector de la cultura arribarà al 100% d'aforament "abans de dues setmanes". Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que en declaracions a TV3 ha insistit que aquest pas cap a la plena ocupació serà "ben aviat". Actualment aquest sector es troba al 70% d'aforament permès. Argimon també ha valorat positivament la primera nit de reobertura dels locals d'oci nocturn en interiors i ha apuntat que s'han fet 20.000 lectures del codi QR que acredita el certificat covid per poder accedir als locals, tot i que ha puntualitzat que no equivalen a 20.000 persones sinó a "moltes més". La previsió és que aquest cap de setmana en siguin més.



Davant la pregunta si serà possible anar sense mascareta en interiors en breu, Argimon ha contestat que encara s'haurà de conviure amb ella un temps. De fet, ha dit que si es va al 100% d'aforament en la cultura o l'esport serà necessari portar mascareta. Ha reconegut que per la retirada de la mascareta "seria prioritària" però ha reconegut que les incidències més elevades s'estan donant ara en els més menors, ja que és la població no vacunada. En general, ha demanat prudència ja que ha recordat que la tardor i l'hivern són les estacions pròpies dels coronavirus.

Celebració del sector de l'oci nocturn

La reobertura de l'oci nocturn ha estat celebrada pel sector. "És una notícia molt positiva que portàvem esperant des de fa molt temps", celebra el secretari general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, en declaracions a l'ACN. L'associació reconeix que l'obligatorietat de la mascareta a la sala de ball serà de "molt difícil compliment", però assegura que la verificació del certificat Covid serà "molt estricta". Mas preveu la reobertura d'entre un 80% i un 90% de discoteques a partir d'aquest dijous i "sold out" a totes les sales en els pròxims dies.



Els locals de l'oci nocturn han reobert a partir d'aquesta mitjanit amb l'exigència als clients de presentar el passaport Covid com a principal novetat. D'aquesta manera, totes les persones que han volgut accedir a l'interior dels establiments han hagut de presentar un certificat que assegurés que portaven la pauta sencera de vacunació, havien superat la covid en els últims sis mesos o tenien una PCR negativa de les últimes 72 hores o un test d'antígens negatiu de les últimes 48.



El decret aprovat per la Generalitat i ratificat aquest dijous pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estableix un aforament màxim del 70%, horaris com abans de la pandèmia i l'obligatorietat de portar la mascareta en tot moment. Aquesta només es podrà abaixar per beure, i només es podrà beure a la barra.