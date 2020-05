Resultats prometedors d'una vacuna contra la Covid-19 provada en humans

La farmacèutica estatunidenca Moderna Inc. informat aquest dilluns que ha obtingut un resultat "positiu" en una fase primerenca de la seva vacuna experimental contra la Covid-19, que "té potencial per evitar la malaltia" i continuarà en proves. "Les dades provisionals de la Fase 1, encara que primerenques, demostren que la vacuna amb mRNA-1273 desenvolupa una resposta immune de la magnitud causada per la infecció natural, començant amb una dosi tan baixa com 25 micrograms", ha assegurat en una nota el cap mèdic de l'empresa, Tal Zaks. És la primera vacuna contra la Covid provada en humans que ofereix resultats positius.



Els 45 participants de l'estudi sobre la vacuna candidata mRNA-1273, dirigit per l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAD, en anglès) dels EUA, van rebre dues dosis de 25, 100 i 250 micrograms i en tots els casos van desenvolupar anticossos contra la Covid-19, segons Moderna. En el dia 43 de l'estudi, dues setmanes després que se'ls injectés la segona dosi als participants del grup de 25 micrograms, "els nivells d'anticossos vinculants estaven en els nivells vistos al sèrum convalescent (mostres de sang de persones que s'han recuperat de la malaltia)", i els de grup de 100 micrograms "excedien" aquests nivells.



La firma ha dit que la seva vacuna experimental "ha desenvolupat anticossos neutralitzadors" en vuit participants procedents d'aquests dos grups -els únics dels quals té dades, de moment- i assegura que aquests nivells eren equivalents o superiors als generalment vists en sèrum convalescent al dia 43 de l'estudi. "Combinades amb l'èxit en la prevenció de la rèplica viral en els pulmons, en un model preclínic en una dosi que va desenvolupar nivells similars d'anticossos neutralitzadors, aquestes dades substancien la nostra creença que mRNA-1273 té potencial per evitar la malaltia de la Covid-19 i millorar la nostra capacitat de seleccionar una dosi per a assajos clau", ha afegit Zaks.

"Amb els positius resultats provisionals de la Fase 1 i les dades positives en el model amb ratolins, l'equip de Moderna segueix centrant-se en avançar el més ràpid possible amb seguretat per començar la Fase 3 de l'estudi clau al juliol i, si té èxit, sol·licitar una BLA (permís del regulador per comercialitzar)", ha afegit el conseller delegat de Moderna, Stéphane Bancel.