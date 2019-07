Una retallada d’Educació pot deixar tocada l'aposta per l’escola inclusiva en un institut de Sabadell

Toc d’alerta. El professorat de l’Institut Miquel Crusafont i Pairó de Sabadell es manifestava el passat dijous, 27 de juny, davant les instal·lacions dels Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental per reclamar que la unitat de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) no quedés reduïda a la meitat de cara al curs vinent. Tot i el creixement de prop d’una seixantena d’aquestes unitats arreu del territori pel curs 2019-2020, segons dades del Departament d’Educació, aquest institut veuria molt reduïda la seva tasca en aquest àmbit de materialitzar-se aquests canvis. Al mateix temps, aquesta voluntat de canvi hauria estat comunicada, segons els professors, pocs dies abans de tancar-se el curs escolar i amb les vacances dels alumnes ja iniciades.



Les unitats SIEI van arribar als centres educatius de primària i secundària després de l’aprovació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre 2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu a nivell educatiu i social, que tenia com a objectiu donar continuïtat a “les actuacions desenvolupades pel Departament d'Educació basades en els principis d'inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada”.



Les SIEI van substituir les antigues Unitats de Suport per a l'Educació Especial (USEE) i busquen fomentar l’escola inclusiva. Pel que fa al seu funcionament, en alguns casos les unitats estan especialitzades en problemàtiques concretes com pot ser l’autisme i en altres ocasions tenen una vocació més transversal. Manel Jiménez, responsable de la SIEI de l’institut Miquel Crusafont, explica que en el seu cas la unitat “és molt més flexible i és de les més fàcils de poder implementar”. Segons dades del Departament d’Educació, durant el curs 2018-2019 500 centres públics d’educació primària i secundària d’arreu del territori català comptaven amb una unitat SIEI, així com 46 centres concertats.



El cas que es denuncia per part dels docents de Sabadell encara no es troba tancat i les diverses parts implicades es tornaran a trobar a començaments de la setmana que ve. Les raons que donava el Departament per reduir al 50% la infraestructura en qüestió tenien relació amb les ràtios previstes pel nou curs escolar i no concordaven amb les xifres amb les quals treballava el centre, fet pel qual es va decidir programar una nova reunió.



Fonts d’Educació han explicat a Públic que el nombre d’alumnes que requerien el servei de la SIEI passaria de set a tres a causa del final d’etapa d’alguns alumnes i de canvis de centre. En canvi, les estimacions del professorat, segons consta a les actes internes, preveien un augment de la ràtio fins als vuit nois i noies. Els professors expliquen, en aquest sentit, que l’avaluació inicial pel part del Departament tampoc té en compte els alumnes que començaran l’ESO pròximament i que en el cas de les dues escoles de primària que tenen com a centre de referència aquest institut, comportaria la incorporació de tres alumnes no previstos per Educació.

El mar de fons de la precarització



Jiménez explica que tot i que durant el curs que acaba de tancar-se els docents de la SIEI treballaven amb set alumnes, alguns n’havien quedat fora o bé per manca de recursos o perquè des de l’equip extern d’assessorament piscopedagògic s’havia considerat més oportú incorporar l’alumne en qüestió al grup del curs on estava inscrit. Les unitats SIEI busquen donar un suport “continuat” als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) i en el cas de l’institut Miquel Crusafont està formada per un pedagog-terapeuta, una educadora i un psicopedagog que treballa a mitja jornada.



La planificació actual de reducció del Departament suposaria la pèrdua de la figura del pedagog-terapeuta i la substitució de l’educadora per una persona auxiliar. El docent del SIEI comenta que es tracta d’una persona que ja coneix els alumnes, les famílies i el seu context i que la posada en marxa d’aquesta nova estratègia suposaria “precaritzar el recurs”. De fet, les mateixes fonts temen que tot i que finalment el Departament que lidera Josep Bargalló es faci enrere en la voluntat de retallar les dimensions de l’equip, s’opti igualment per la contractació de serveis externs. fent minvar l’experiència i el coneixement dels casos concrets.



La possible reducció de funcions de la unitat SIEI del Miquel Crusafont contrasta amb l’obertura de la mateixa estructura amb capacitat per a 10 alumnes a l’institut Jonqueres del mateix municipi. Encara que Jiménez celebra la decisió no entén perquè des dels organismes competents no s’ha fet difusió d’un recurs com el seu “que fa 15 anys que funciona i que va ser el primer a Sabadell i el Vallès i un model per implementar en altres centres educatius”. Concreta: “si tu tens un recurs que funciona, optimitzar el recurs no implica tancar-lo sinó implementar-lo”.



Els professors manifesten que el “malestar” que els ha portat a mobilitzar-se no té a veure amb l’obertura de nous recursos sinó “amb el fet que no s’hagin fet actuacions per promocionar el recurs i que en aquest centre no hi hagi alumnes suficients o ens trobem en aquesta situació”. Jiménez es mostra taxatiu: “m’és igual si la meva figura desapareix, sempre que els recursos per a l’alumnat siguin suficients”.

Un pilar pel barri



L’equip docent reconeix que el cas que s’està debatent avui dia entre l’institut i el Departament d’Educació “és un cas aïllat i molt curiós” però a la vegada recorden que es tracta d’un centre que treballa per vertebrar la vida en un barri “d’alta complexitat”. Segons l’Informe de Tendència Social de Sabadell, presentat el juliol de l’any passat, la zona de Merinals -on s’ubica- presenta un grau “alt” de vulnerabilitat situant-se per sota de la mitjana de la resta de barris del municipi. “Tant de bo pogués dir que la unitat del SIEI no és necessària al barri dels Merinals de Sabadell, però és que qualsevol persona que conegui la ciutat sap que és un barri que necessita aquest tipus de recurs”, conclou Jiménez.



L’episodi es resoldrà el pròxim 11 de juliol, dia en què està prevista una reunió entre Educació i membres del claustre de l’institut Miquel Crusafont per acabar de tancar la planificació establerta pels mesos que vénen.