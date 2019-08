El Govern de la Generalitat denunciarà l'Estat espanyol per haver retingut el pagament de bestretes que corresponen a l'aplicació de la llei de finançament de les comunitats autònomes.



El conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha explicat al Parlament l'abast de la retallada del 6 per cent en la despesa de la Generalitat, que equival a una reducció en 1.300 milions d'euros sobre l'actual exercici pressupostari de l'Administració catalana.



Aragonès ha anunciat, d'altra banda, que durant la primera setmana de setembre iniciarà una ronda de contactes amb els diferents partits per parlar sobre l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat per l'any 2020.



El conseller ha assegurat que l'ordre de tancament del pressupost actual el que vol dir és que la despesa que no estava prevista s'haurà d'adequar a un ordre de prioritats. Prioritats, ha dit, per garantir l'estat del benestar a Catalunya.



Ha afirmat que la retallada no afectarà l'ensenyament en cap dels seus nivells i tampoc a les partides destinades a problemes d'habitatge, a dependència, al suport als ajuntaments i al pagamwent de nòmines.

El que s'ha fet és demanar als diferents departament "un pla de contenció de nous compromisos".



Però on ha posat l'accent Pere Aragonès és en la denúncia de l'incompliment dels compromisos de l'Estat amb les Comunitats Autònomes. "Defensarem els recursos que són nostres", ha proclamat. Ha lamentat que l'Estat obligui al manteniment de l'objectiu de dèficit del 01% i al mateix temps retingui les bestretes que hauria de pagar per llei a les administracions autonòmiques.



"El problema es troba en qui recapta", ha afirmat i, a banda recordar els problemes derivats del dèficit fiscal, ha assenyalat que les retencions afecten a totes les comunitats excepte País Basc i Navarra, perquè en aquests territoris qui cobra impostos és l'administració autonòmica. "Qui cobra mana", ha afirmat i avaluat en 9.000 milions d'euros la retenció de diners per part de l'Hisenda estatal.