La retirada del mural espanyolista del Saló Sant Jordi destapa pintures renaixentistes

La retirada dels murals espanyolistes que cobreixen les parets i el sostre del Saló Sant Jordi -que va començar el 2 de maig- ha posat al descobert un conjunt de pintures renaixentistes. Es tracta de la decoració original que va engalanar aquest emblemàtic espai del Palau de la Generalitat des del 1617 fins al 1926, quan es va tapar arran d'una reforma feta durant la dictadura de Primo de Rivera.

La retirada dels frescos del Saló Sant Jordi s'està fent en el marc d'una iniciativa impulsada per l'Executiu català per "potenciar els valors de l'arquitectura renaixentista i recuperar l'essència de l'espai renaixentista". El projecte el va redactar el 2019 una comissió d'experts, que va donar llum verda a la retirada d'unes pintures que representaven escenes com el Compromís de Casp, la batalla de Lepant o l'arribada de Colom a Barcelona davant els Reis Catòlics.

El subdirector general d'obres i serveis del Departament de la Presidència, Josep Girabal, ha explicat a l'ACN que la previsió és que a finals d'any puguin estar retirades totes les pintures.



Els murals que s'estan retirant ocupen més de 850 metres quadrats i es tracta de 24 pintures sobre tela de gran format, a les parets, i 45 més petites al sostre i la cúpula. El projecte es va encarregar a l'empresa Urcotext amb un pressupost d'1,9 milions.

Una troballa esperada

La descoberta de les pintures renaixentistes no ha sorprès els restauradors. Girabal ha destacat que és la decoració original de quan es va construir el saló entre els anys 1596 i 1617 a càrrec de l'arquitecte Pere Blai. La Generalitat ja tenia coneixement que hi serien, però ara és quan "es descobreix la magnitud dels murals", tapats el 1926 arran d'una reforma feta durant la dictadura de Primo de Rivera.

Una treballadora durant el procés de retirada de pintures al saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

Girabal ha explicat que els especialistes de la comissió hauran de decidir què fer amb els frescos originals, que tenen un gran valor patrimonial". Girabal ha assenyalat que "s'ha de triar entre restituir unes pintures renaixentistes originals o unes pintures del 1926 que són decoratives". El subdirector general d'obres i serveis del Departament de la Presidència creu que tenen molt més valor les renaixentistes que les del 1926.