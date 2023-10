Retrat de la geneneració Z: més escorada a la dreta, partidària d'abaixar impostos i menys independentista

La generació Z, formada per aquelles persones nascudes entre 1997 i 2012, és la que se situa políticament més a la dreta, la que compta amb un major volum de partidaris d'abaixar impostos encara que això comporti reduir serveis i prestacions públiques, i és clarament menys independentista que les precedents. Aquestes són algunes de les conclusions de l'Enquesta sobre generacions i participació que ha presentat aquest dijous el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

L'estudi mostra un biaix cap a la dreta i l'extrema dreta especialment marcat entre els homes Z, fins al punt que només el 26% dels consultats d'aquesta generació estan interessats en les mobilitzacions feministes dels darrers anys, clarament per sota del 45% de la població en general i a anys llum del 65% de les noies de la seva mateixa generació, que són les que més interès mostren en aquest tipus de mobilitzacions.

L'enquesta s'ha realitzat després de fer un qüestionari a 6.520 persones i també mostra com la generació silenciosa -nascuts el 1945 o abans- és la menys interessada per la política, mentre que els baby-boomers -entre 1946 i 1964- són els que més ho estan, mentre que en les següents -X, de 1965 a 1980; millennials, de 1981 a 1996; i Z- va decaient, amb el nivell més baix entre els més joves, que tot just confessen un interès de 5,4 sobre 10.

Més de la meitat dels 'baby-boomers', X i millennials es declaren d'esquerra o d'extrema esquerra

Pel que fa a la ubicació ideològica, els baby-boomers, X i millennials són els que se situen més a l'esquerra, amb entre un 52% i un 53% d'integrants que es defineixen d'extrema esquerra o d'esquerra, mentre que els Z i la generació silenciosa són els que menys. Però mentre que les persones més gran són les que més es defineixen de centre, les més joves són les que es troben més clarament a la dreta, amb un 22% que es presenten de dretes (14%) o d'extrema dreta (8%). Ara bé, aquest posicionament reaccionari és molt més marcat entre els homes (24%) que no pas entre les dones (18%) de la generació.

Segons ha reconegut el director del CEO, Jordi Muñoz, el "repunt" d'homes joves de dreta i/o extrema dreta "no l'havien vist" en enquestes anteriors. "Em fa l'efecte que hi ha un canvi, doncs s'observa que les altres que les altres quatre generacions (precedents) es van movent cap a l'esquerra, menys aquesta última", afegeix.

Consens general a favor de regular els lloguers

La tendència cap a la dreta també es nota en les qüestions econòmiques, ja que els Z són els que presenten un major volum d'integrants partidaris d'abaixar impostos encara que això comporti reduir serveis o prestacions públiques. En concret, un 26% dels enquestats hi estan d'acord o molt d'acord, mentre que un 36% s'hi posicionen en desacord o molt en desacord. Entre la resta de generacions, en canvi, els contraris a aquesta opció suposen el 49% (silenciosa i milleninals) i el 59% (baby boomers).

En altres temes més socials, però, el seu posicionament és diferent i, així, un 77% són partidaris de regular el preu dels lloguers -un nivell similar al de les generacions precedents, és un tema que genera un fort consens- i són defensors que les menors embarassades puguin avortar sense permís patern o que les persones trans puguin canviar de sexe sense que calguin informes psicològics.

Pel que fa a les mobilitzacions dels darrers anys, en general hi estan menys interessats que el gruix de la població, ja siguin les independentistes, contra el canvi climàtic, pel dret a l'habitatge o pels drets laborals. Per exemple, mentre el 64% de la generació X i el 62% dels millenials es confessen interessats en les protestes pels drets laborals, només ho fa el 54% de la generació Z.

Finalment, un estat independent per a Catalunya és l'opció preferent entre els baby boomers (34%) i la generació X (32%), mentre que la generació silenciosa, els millenials o els Z prefereixen l'statu quo, és a dir, que sigui una comunitat autònoma d'Espanya. Gens casualment, aquestes tres darreres generacions són les menys interessades per les manifestacions independentistes, amb un 45%, 37% i 35%, respectivament, clarament per sota del 51% dels baby-boomers.