Hi havia d'haver una bona raó perquè Pablo Iglesias tragués uns quants periodistes de les seves cases i les seves redaccions per fer-nos pujar a un tren de rodalies -i resar perquè no hi hagués cap incidència- i recórrer a peu els 15 minuts que hi ha des de la estació de Sitges fins a l'Hotel Meliá per fondre'ns en un eixam d'agents de seguretat i clons corporatius -vestit blau, corbata blava i tot l'equip- anant de la recepció a la taula de càtering i d'aquí a la sala de conferències sobre sòls impecablement emmoquetats, deixant-se portar per les lleugeres corrents d'aire acondicionat i un interminable fil de música muzak.



Abans que parlés Iglesias, el presentador ha disparat un reguitzell de llocs comuns: "compromís empresarial", "estabilitat política", "economia oberta". Res digne de menció. Els empresaris s'adonen de la fi del bipartidisme, demanen "la fi del conflicte català". Iglesias pren la paraula. Presenta les seves propostes per "encarar els reptes polítics i socials" dels pròxims anys "des d'un govern estable i un projecte de país". El seu és un programa, assegura, perquè "Espanya pugui convertir-se en una referència alternativa al que representa Itàlia", amb la qual, diu, comparteix algunes característiques.

"Aspirem a formar part d'un govern que es converteixi en una referència europea que contrasti amb la solució i les propostes que s'han pretès donar des d'Itàlia", insisteix el secretari general de Podemos, que ha criticat, en una poc dissimulada referència al PSOE , "certes promiscuïtats" que poden provocar "incoherències greus" si el que en realitat es pretén "plantejar un horitzó de certeses". "No es pot fer una cosa en campanya i una altra després", ha llançat. Amb tot, ha volgut precisar que es tracta d'"una crítica esperançada" als socialistes per haver insinuat la possibilitat d'arribar a "acords amb Ciutadans". "Ens hem presentat amb programes econòmics i socials molt clars", ha recordat Iglesias.



Les "propostes per formar govern" a l'Estat de Podemos es fan "des de la coherència programàtica", ha defensat Iglesias, que espera que en aquest sentit es formi "un govern de coalició" que "permeti abordar grans reformes" i es garanteixi "que no hi hagi molts processos electorals en els propers dos o tres anys ".



Inevitable no referir-se als resultats de l'últim cicle electoral. Per a Iglesias, "les eleccions generals han configurat un nou tauler polític que llança una clara majoria de forces progressistes que ens presentem a les eleccions amb programes progressistes". Ha apel·lat a l'última enquesta del CIS, "que revela una cosa molt clara: que la majoria prefereix un govern de coalició progressista entre el PSOE i nosaltres". Estant a Catalunya, també era inevitable no escapar a la qüestió nacional. Iglesias ha assenyalat que Espanya té actualment "un sistema de cinc partits" amb un "subsistema polític basc i el català".

"Espanya segueix tenint una tasca històrica pendent: la inclusió del teixit emprenedor basc i català en el conjunt del país", ha afirmat en destacar que la "confrontació política" actual "està tenint conseqüències nefastes tant a Catalunya com per a la necessària extensió del talent empresarial". El caràcter plurinacional, ha remarcat, "es pot convertir en un avantatge competitiu per a Espanya", cosa que pot fer al seu entendre un govern de coalició PSOE-Unidas Podemos front a "les tres dretes" que es van presentar "a les eleccions amb un programa de contrareforma "que aposta" per l'exclusió del talent empresarial basc i català". "No es pot construir Espanya sense el talent emprenedor i català", ha reiterat. I això, ha recalcat Iglesias, "ho diem on faci falta dir-ho" tot i que "no resulti simpàtic" a "les velles elits".

Tres eixos de govern



Iglesias ha reconegut que Podemos té "un pes modest" al Congrés dels Diputats, però que és "suficient per contribuir a empènyer canvis a Espanya". "No es tracta de demanar butaques, sinó de comprometre amb la necessitat de reformes", ha declarat. Tot seguit, ha presentat els "eixos de govern que proposarem a Pedro Sánchez" perquè "Espanya pugui afrontar els reptes" als quals s'enfronta.



Així, ha plantejat la necessitat "inversions estratègiques" per a la "creació d'ocupació" i evitar la "desacceleració" econòmica, que podria agreujar-se "com a conseqüència de la guerra internacional que està impulsant l'administració dels EUA". Aquestes inversions es concretarien en un "pla d'inversions verd i morat" que inclouria importants canvis en la "política fiscal", en particular desterrar "les polítiques d'austeritat fiscal" i "impulsar inversions crucials per a les nostres infraestructures" per, d'aquesta manera, apuntalar "el creixement".



El verd del nom tindria com a finalitat "frenar el canvi climàtic" i "impulsar la transició ecològica". Amb aquest objectiu es crearia un "banc d'inversió per a la transició ecològica" a partir d'institucions que ja existeixen, i es desenvoluparia "un pla de rehabilitació d'edificis per a l'eficiència energètica". El morat tindria com a horitzó "avançar en la reducció de bretxa de gènere", amb especial atenció als "treballs de cures". Es tractaria, ha explicat Iglesias, de "reduir la bretxa salarial" entre dones i homes i d'"una major integració de les dones "en un mercat laboral que no" aprofita tot el seu potencial". Aquesta part del programa també passaria per l'"ampliació dels permisos de paternitat" i la "cobertura universal de l'educació infantil de 0 a 3 anys".

Tot això, per descomptat, dins de velles reivindicacions de l'esquerra com són un "marc laboral just". Iglesias ha citat, per exemple, les plataformes que porten a una "uberización de l'economia" i ha recordat el recent accident laboral d'un treballador de Glovo a Barcelona. Per evitar-ho, Iglesias ha proposat "limitar la temporalitat a 6 mesos", entre altres mesures. Podemos té clar que cal "acabar amb la precarietat" i tot i que reconeix que "és innegable" que s'ha creat ocupació aquests últims anys, "no s'han solucionat, sinó que s'han augmentat els problemes de temporalitat i precarietat". Ha recordat que la seva formació va aconseguir "arrencar una pujada mínima al PSOE" del salari mínim que "no es va traduir en una destrucció d'ocupació", sinó que "està permetent millorar progressivament la situació laboral de milions de llars en aquest país". "Si els sous són baixos és molt difícil estalviar en aquest país", ha lamentat a l'hora de parlar de la urgència de reforçar el consum intern.



Iglesias ha anunciat que la "conciliació laboral i familiar" serà una prioritat del seu partit, que també tractarà que s'impulsin programes per "garantir ingressos suficients a la població sense ingressos" com "una prestació de suficiència" amb una "quantia inicial garantida per adult de 600 eus al mes que augmentaria per nombres de persones a la llar." Altres mesures que ha plantejat és reduir la jornada laboral ordinària a 34 hores setmanals, augmentar l'IRPF a les rendes superiors als 100.000 euros, crear un impost a la banca, també un impost digital, la reducció de l'IVA a productes de primera necessitat i un impost a les grans fortunes. Segons l'opinió del secretari general de Podemos, tot això servirà per consolidar un projecte "que faci d'Espanya un referent d'èxit econòmic amb justícia social a Europa".

Iglesias respon els empresaris

El torn de preguntes -que per la seva naturalesa més espontània acostuma a ser una de les parts més interessants d'aquest tipus d'actes- no ha deixat pràcticament flanc sense cobrir. Totes les preguntes, això sí, per escrit. ¿Vox? "La defensa del franquisme és dubtosament compatible amb els valors democràtics, respon Iglesias, però "la grandesa de la democràcia és que totes les opcions polítiques poden defensar les seves opcions amb llibertat". ¿Educació? No "pot ser una cosa que s'afronti a legislatures", cal un "consens d'Estat" i sobretot cal "reconèixer que l'educació pública està infrafinançada". Es cola l'assumpte de la Renda Bàsica, que Iglesias esquiva amb habilitat. Segons el secretari general de Podemos, "és inacceptable que en la quarta economia de la zona euro hi hagi tants compatriotes en una situació de pobresa o risc de pobresa". Si es vol parlar d'"eficiència econòmica" cal fer-ho, també, d'"augmentar la demanda interna", cosa que "va necessàriament associada a la millora dels llocs de treball".



¿Els resultats de les eleccions europees? "Europa està en una situació molt greu", ha valorat Iglesias. "El Brexit no serveixi per si mateix per a entendre la gravetat de la crisi que està vivint Europa", ha continuat per argumentar que la Unió Europea es fonamentava "a la prosperitat econòmica" i "la justícia social", el que la convertia "en una referència mundial ". Quan "determinades polítiques" han fet desaparèixer aquests valors, que ha relacionat "amb l'esperit de l'antifeixisme de després de la Segona Guerra Mundial", l'edifici s'ha esquerdat. O la UE "reneix" com "espai de garantia" o "no sobreviurà", ha sentenciat Iglesias.

"La qüestió dels ministeris és el de menys"

Arriba un dard: a quins ministeris aspira Unidas Podemos? Pablo Iglesias ho atura amb les dents. "La qüestió dels ministeris és el de menys", diu, el que importa és "un programa de govern" que "implica negociar-ho tot". "Tenim bons exemples de governs de coalició que funcionen bé i a més poden permetre bons resultats", ha assenyalat en esmentar els casos del País Valencià i les Balears. "Ja és hora que a Espanya la voluntat política dels ciutadans es pugui traduir en un govern de coalició", ha valorat. I s'ha mostrat optimista: "Ens posarem d'acord" i "sortirà bé".



Després del dard arriba un míssil: Catalunya. "Un dels grans problemes d'aquest país ha estat no entendre la riquesa" que representa "tenir un país divers". Iglesias considera que una "Espanya policèntrica en què els centres cooperen i no s'enfronten seria una Espanya més eficient". La pluralitat nacional "no té perquè ser un problema", sinó tot el contrari: "seria un avantatge competitiu" que "ens pot obrir moltíssims camps d'eficàcia i desenvolupament". I per no quedar-se en el terreny de la teoria ha ofert un l'exemple del corredor mediterrani que "qüestiona un vell model radial". "No necessitem líders polítics que parlin català en la intimitat" sinó "que comprenguin la diversitat del nostre país", ha replicat.

Pel que fa als polítics independentistes presos, Iglesias ha admès que "la imatge del nostre país no és bona" ​​a l'estranger. Les "resolucions de tribunals estrangers no ens deixen bé", ha observat, i ha tornat a reclamar que es desjudicialitzi la política. Però per si en quedava algun dubte: "no volem que Catalunya se'n vagi d'Espanya, no estem d'acord amb les posicions independentistes, creiem que han estat irresponsables a l'hora de dir certes coses, però som demòcrates: no podem ignorar la diversitat política del nostre país, que es ha tornat a expressar electoralment." No hi ha més solució per Iglesias que "parlar amb tothom."



Algú ha preguntat pel futur de les negociacions de Barcelona en Comú per mantenir l'Ajuntament de Barcelona i l'oferta de Manuel Valls de donar suport a Ada Colau. Un Iglesias diplomàtic ha contestat que "això hauran d'explicar els nostres companys de Barcelona en Comú." I portant la qüestió al seu terreny ha tornat la pilota a la teulada del PSOE, reclamant l'"entesa de les forces progressistes." "Crec que els seus electors estan molt lluny d'aquí ", ha assegurat," ha d'haver una coherència programàtica." Demà li toca el torn a Pedro Sánchez. Li tocarà recollir el guant.