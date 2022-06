La revetlla de Sant Joan deixa una imatge de platges plenes i actuacions dels Bombers però sense incidents greus

Platges plenes de gom a gom i nombroses sortides dels Bombers però sense cap incident greu. Aquest seria el balanç de la primera revetlla de Sant Joan normalitzada totalment després de la pandèmia però amb el risc d'incendis molt presents. Fins a la mitjanit els Bombers han atès un total de 464 avisos, la majoria entre les deu i les dotze. Com és habitual la majoria són per incendis: 240 per incendis de vegetació i 174 per altre tipus incendis.

L'única incidència greu que de moment no s'ha relacionat amb la revetlla és la mort d'un home aquesta passada nit en un incendi en un pis a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts d'onze de la nit en un habitatge del carrer Montseny, que ha quedat totalment calcinat. La resta de pisos del bloc no s'han vist afectats. Ara la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra es fa càrrec del cas per esbrinar les causes del foc.



A més de l'incendi de l'Hospitalet de Llobregat, també destaca un incendi en un altre pis a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), sense víctimes; a nau abandonada a Igualada; a una fàbrica de mobles de Palafolls (Maresme) i en un camp de Cabanes (Alt Empordà).

La imatge general que deixa la revetlla de Sant Joan ha estat la de tornar a omplir aquest dijous platges i carrers de Catalunya després de dos anys de pandèmia. Els equips de neteja a la ciutat de Barcelona i a altres municipis han començat les tasques de les platges un cop desallotjades cap a les sis del matí i al llarg del matí s'aniran omplint de banyistes.

D'altra banda, els incendis de la setmana passada han condicionat la festa a diversos indrets, on s'ha restringit el llançament de petards i les fogueres. És el cas de Sant Julià de Ramis, Garriguella, la Cellera de Ter i l'Estartit, a les comarques gironines, on s'han habilitat llocs o s'han delimitat horaris per tirar petards. A l'àmbit metropolità de Barcelona, Vallromanes i Valldoreix han prohibit la venda de petards i Bigues i Riells del Fai, Vallirana o Castellví de Rosanes han prohibit material pirotècnic i fogueres. També ho ha fet Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Jussà, o Duesaigües, al Baix Camp.

A Barcelona, la Flama del Canigó ha arribat a les sis de la tarda a la Plaça Sant Jaume, on l'ha rebut un pilar dels castellers de Barcelona. Des d'allà s'ha distribuït a les diferents fogueres i peveters de la ciutat a través de diversos equips de rellevistes. Al barri de la Vila Olímpica, per exemple, ha arribat poc abans de les nou de la nit a mans de quatre rellevistes que s'hi han desplaçat corrents i han encès el peveter situat al carrer Rosa Sensat, entre l'Avinguda Icària i el carrer Doctor Trueta, entre l'expectació dels veïns.



A pocs metres d'allà, a la platja Nova Icària, coincidien els que marxaven cap a casa després d'un dia de platja i els que hi arribaven a celebrar la revetlla davant del mar, proveïts de neveres portàtils i bosses amb menjar.

Els Diables Voramar

A Tarragona, la Flama del Canigó ha arribat pel pont del Francolí i s'ha traslladat al Serrallo en bicicleta. Allà, els Diables Voramar, la Víbria i la Vibrieta, l'han rebuda, men-tre els Xiquets del Serrallo, els Xiquets de Tarragona i la Colla Jove de Tarragona han fet un pilar al seu pas. L'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, i el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, han encès la tronada que ha desembocat amb l'encesa de la foguera i la crema del Ninot. Just abans, Cruset ha llegit la proclama escrita per Eliseu Climent i els gegants del Serrallo han fet la primera ballada de la temporada.



L'acte l'han rematat els Diables Voramar, la Víbria i el Drac de Montblanc -com a element convidat-, que han fet una encesa com les d'abans de la pandèmia al mig del passeig del Serrallo, amb centenars de persones. A la nit, els grups de foc tornen a ser protagonistes amb la Cercavila de Foc i com a novetat seran els portadors de la Flama, que permetrà encendre la foguera de la plaça del Mercat.

Prudència

A Tàrrega l'acte central també ha estat la rebuda de la Flama del Canigó, en aquest cas a la plaça del Carme. A la nit els actes es traslladen al Camps dels Escolapis. L'Ajuntament ha demanat "prudència" i ha recordat que està prohibit tirar petards en tot el recinte del parc de Sant Eloi i a menys de 500 metres de zones boscoses.



La Flama del Canigó també ha arribat a les altres capitals de Ponent. A Lleida ha encès les 20 fogueres autoritzades per la Paeria. A Mollerussa, l'Associació Atlètica Xafatolls ha recuperat la tradició de recollir-la al mateix cim i, un cop encès el peveter a la plaça de l'Ajuntament, s'ha repartit entre una quinzena de municipis i clubs.



La tradicional flama també ha arribat a les Borges Blanques, aquest any sense foguera, suspesa pel risc d'incendis. A Cervera l'arribada ha anat acompanyada d'animació infantil i, a Balaguer, d'havaneres. L'espectacle piromusical a la capital de la Noguera s'ha traslladat a la passarel·la nova també pel risc d'incendis.

Restriccions

A les comarques gironines, s’ha recuperat la revetlla de Sant Joan amb celebracions similars a les d'abans de la pandèmia. A causa de l'elevat risc d’incendis, però, alguns municipis han afegit restriccions a la que marca la Generalitat de no tirar petards a menys de 500 metres dels boscos. Una d'aquestes localitats ha estat Sant Julià de Ramis (Gironès), que aquesta nit ha habilitat quatre zones per a la pirotècnia: la plaça 1 d'octubre, el parc infantil de les Comes, la plaça de l'Ajuntament i la plaça de les Moreres de Medinyà.



L'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, ha detallat que "la mesura es va prendre tres anys enrere perquè fos més fàcil controlar els veïns" i també "recollir els petards" després de la festa. Una mesura que ara ha anat bé per l'elevat risc d'incendis. Les àrees estan controlades pels guàrdies municipals i també hi ha maneges de l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) "perquè en cas que passés alguna cosa, poguéssim actuar ràpidament".

Aquesta nit, prop de 140 persones s'han congregat a la plaça de l'Ajuntament per rebre la Flama del Canigó i sopar-hi. La festa a Sant Julià ha començat sobre les 9 de la nit i s'allargarà fins a la matinada.



Altres municipis que han implementat mesures extraordinàries durant aquesta revetlla de Sant Joan són Celrà (Gironès), Garriguella (Alt Empordà), La Cellera de Ter (Selva) o l'Estartit (Baix Empordà), que també han habilitat punts específics des d'on llançar petards de manera controlada.