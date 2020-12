Revolta a un institut de Villena, a l'Alt Vinalopó, contra un professor homòfob

L’IES Las Fuentes de Villena (Alt Vinalopó) han viscut un final de trimestre d’allò més agitat. La darrera provocació homòfoba d’un professor cap a unes alumnes ha provocat una revolta en tota regla de la majoria de la comunitat educativa, que va fer una crida a anar al centre amb banderes de l’arc de Sant Martí ben visibles, mentre la conselleria d’Educació del Govern valencià ha obert un expedient informatiu per determinar si l’actitud del docent és constitutiva de sanció.

Els fets es remunten al dijous 17 de desembre, quan, a l’hora del pati, algunes estudiants de tercer d’ESO estaven ensenyant-se una bandera amb l’arc de Sant Martí, símbol del col·lectiu LGTBI, que li havien regalat a una companya. Això va provocar la reacció del professor A.B., encarregat de vigilar l’espai, qui les va comminar –"de males formes", segons testimonis presencials- que la guardessin, ja que en un institut "no podien exhibir-se símbols ideològics". Quan el professor va marxar, les noies van tornar a treure la bandera, ja que van considerar "que no feien res dolent". Això va provocar que el professor tornara, els llevara la bandera de les mans violentament i les portara a la directora perquè les posara una falta. Malgrat que la directora ni la cap d’estudis van donar-li la raó i van negar-se a posar cap falta, la conversa va ser molt tensa i alguna de les xiques va acabar plorant i A.B., cridant.

"Va ser una reacció molt emocionant, les xiquetes van percebre que no estaven soles ni equivocades"

Aquella mateixa vesprada, alumnes del centre van fer una crida a assistir l’endemà –divendres 18- a l’institut amb símbols de l’arc de Sant Martí. Desenes de xiquets i també alguns professors van omplir l’IES Las Fuentes dels colors de la bandera LGTBI en mascaretes, polseres, samarretes, banderes, cartells o pintades a les pissarres en solidaritat amb les xiquetes represaliades. "Va ser una reacció molt emocionant –explica a Públic un professor del centre que prefereix romandre en l’anonimat-, ja que en qualsevol altra situació les xiquetes s’haurien sentit molt abandonades i enfonsades. En canvi van percebre que no estaven soles ni equivocades".

Reaccions polítiques i administratives

Malgrat que dilluns ja va tornar la calma a l’IES Las Fuentes, les protestes contra l’actitud d’A.B. no s’han aturat amb la mobilització del divendres. Segons fonts properes a l’institut, alguns dels pares de les alumnes afectades haurien demanat explicacions a inspecció educativa. Una reacció similar a la dels Joves Socialistes de la província d’Alacant, que a través de la seva portaveu, la regidora d’Elda, Lorena Pedrero, han demanat que els fets siguen tractats com un cas de "delicte d’odi" i ha instat a la conselleria d’Educació a prendre "totes les mesures pertinents per aclarir els fets i garantir una educació que respecte els valors de la igualtat, llibertat i diversitat", segons recull El Periódico de Villena.

Fonts de la conselleria d’Educació han confirmat a Públic que "la Inspecció Educativa ha obert un expedient informatiu" recollint els testimonis de l’equip directiu, el docent i les alumnes. Una vegada aquest estiga complet i si es considera que l’actuació "és constitutiva de sanció", s’elevarà una proposta a la Direcció Territorial d'Educació d’Alacant per obrir el corresponent expedient disciplinari.

Un professor avesat a les polèmiques

"L’incident és un més dels que protagonitza habitualment, com dir barbaritats als alumnes musulmans"

Potser aquesta vegada ha anat més lluny, però l’actitud d’A.B. no ha sorprès aquells que el coneixen o que hi treballen. "L’incident és un més dels que protagonitza habitualment, com dir barbaritats als alumnes musulmans que tenim o negar-se a dir pel seu nom femení a una xiqueta trans, fer retirar cartells d’educació sexual o afirmar que els temaris d’història o biologia estan falsejats. Fins i tot va recriminar a una professora de religió per ser, a criteri seu, massa light", explica un altre professor del centre.

Una repassada per les xarxes socials d’A.B. –que ara n’ha tancat l’accés- permeten comprovar ràpidament el seu ideari extremadament conservador, amb opinions en contra del feminisme, l’homosexualitat o el laïcisme, amb difusió de perfils carlistes i ultracatòlics. També es troben vídeos d’A.B. en manifestacions pro-vida o d’extrema dreta.

"El problema és que aquest activisme el trasllada a l’institut –expliquen fonts del centre- i sovint ha repartit propaganda acusant el feminisme de matar, contra l’homosexualitat o l’avortament". Aquestes mateixes veus expliquen que A.B. porta sempre una creu de Borgonya –el símbol dels carlistes- cosida a la jaqueta i un fetus dels que reparteixen els activistes antiavortament com a clauer.

Encara que fa anys que les queixes es repeteixen, fins ara no hi ha hagut cap acció de conselleria i, amb el temps i el suport de dos o tres professors “s’ha anat fent fort”. Es dóna el fet que una professora acusada de repartir material homòfob a un institut de la Vila Joiosa el 2018 va ser traslladada a Las Fuentes.