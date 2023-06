Ricard Ustrell substituirà Laura Rosel al capdavant d''El matí de Catalunya Ràdio'

Relleu a la ràdio pública catalana. El periodista Ricard Ustrell serà el nou presentador d'El matí de Catalunya Ràdio a partir del 4 de setembre, segons ha avançat Nació Digital. El periodista de Sabadell, que seguirà al capdavant del Col·lapse de TV3, agafarà el relleu de Laura Rosel després de tres temporades conduint el programa matinal.



La incorporació del jove periodista al capdavant del programa insígnia de la ràdio nacional de Catalunya respon a "la voluntat de la direcció de renovar la graella i donar un nou impuls a l'oferta de continguts de l'emissora pública per fer-la més competitiva", ha destacat la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en un comunicat.

Ustrell, de 32 anys, serà el periodista més jove que ha assumit el repte de liderar el programa més important de Catalunya Ràdio, amb "l'objectiu de competir amb rigor, originalitat i excel·lència" i "sumar talent jove a l'experiència de l'equip humà de Catalunya Ràdio, amb la responsabilitat i l'orgull de reivindicar l'origen i els valors de l'emissora”.

"Farem ràdio en moviment, sortint de l'estudi per ser allà on calgui ser, sent flexibles, seguint l'actualitat i els interessos de cada territori", ha destacat Ricard Ustrell, que afegeix: "Volem que el programa sigui original en tots els àmbits, amb una marcada aposta digital, i que cada matí passin coses diferents".

Entre el 2014 i el 2018 va dirigir 'El suplement'

Ustrell no és nou a Catalunya Ràdio. Entre el 2014 i el 2018 va dirigir El suplement. Des de llavors, amb la productora La Manchester, Ustrell ha produït formats de televisió informatius i d'entreteniment per a TV3, com Quatre Gats (4 temporades), l'arrencada del FAQS (els 4 primers mesos), Planta Baixa (4 temporades) i Col·lapse (1 temporada) o Living Europa (digital TV3).

A més, ha produït la sèrie documental a la Cadena SER Algo Pasa i ha fet dos documentals per a Movistar, El Triángulo de Sternberg i Ucrania: huir o quedarse (aquest últim també a Filmin) i el documental Binu. Des de la Direcció de Catalunya Ràdio s'agraeix a Laura Rosel la professionalitat demostrada aquestes darreres tres temporades liderant El matí de Catalunya Ràdio.