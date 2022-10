Rigoberta Bandini debuta amb el seu primer disc 'La emperatriz'

La cantant barcelonina Rigoberta Bandini ha debutat aquest divendres amb el seu primer disc La emperatriz. El treball compta amb vuit singles com Ay mamá o Perra i quatre cançons inèdites. La cantant ha anunciat una gira de presentació del nou disc abans d'agafar-se una temporada indefinida de descans.

La gira per l'Estat comptarà amb un concert al Palau Sant Jordi de Barcelona el proper 24 de novembre. Segons ha explicat la discogràfica en un comunicat, el nou àlbum és "fidel" a ella mateixa i a l’univers sonor carregat "d'emotivitat femenina". En aquests nous temes hi "conflueix" el pop, l'indie i l'electrònica amb "amor", "calidesa" i "tendresa".

En un comunicat, la discogràfica ha subratllat que els nous temes permeten conèixer "més a fons" les emocions de l'artista catalana. Així, s'ofereix la romàntica Tu i yo sobre la vida més familiar i l’autobiogràfica Que vivir sea un jardín on explica el què sent com a mare. Altres temes del nou àlbum són Canciones de amor a ti i l'existencial La emperatriz.