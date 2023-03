El risc alt d'incendi forestal s'estén ja a 31 comarques de Catalunya

A partir d'aquest diumenge ja hi haurà 31 comarques de Catalunya amb el nivell 2 del Pla Alfa, el que significa que estan sota un alt risc d'incendi, segons han anunciat els Agents Rurals. Són 13 més de les que hi havia durant el dissabte. El cos farà vigilància exclusiva d'incendis i, com a mesura addicional, s'han suspès totes les activitats que poden suposar un risc d'incendi a 277 municipis, on es preveu un risc molt alt d'incendi forestal. Són municipis situats en 25 comarques on el perill d'incendi ja és alt, però que a nivell municipal el perill encara és més elevat.



En concret, s'han suspès un total de 2.400 activitats per aquest diumenge. Les comarques amb més municipis en situació de perill molt alt o extrem d'incendi forestals son el Baix Llobregat (25 municipis), l'Anoia (22) i el Baix Camp (20).

D'altra banda, el cos recorda que està prohibit fer foc i fa una crida a tota la ciutadania a extremar les precaucions durant tot aquest diumenge en qualsevol activitat que es faci al medi natural, ja que les condicions meteorològiques i l'estat de la vegetació fan que qualsevol ignició pugui esdevenir en un incendi forestal important.

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha emès un informe que assenyala la tarda de diumenge com el moment de perill més generalitzat. L'episodi s'iniciarà amb vent de l'oest al matí, girarà a nord-oest durant la tarda i, finalment, a nord el dilluns. Això implicarà vents terrers primer de ponent, després de ponent i mestral i, finalment, de mestral i tramuntana. Inicialment els vents seran prou generals i progressivament s'aniran concentrant al litoral i prelitoral de la meitat sud i a l'Empordà.



La temperatura - alta per a l'època - i l'entrada de vent de ponent produirà un baixada sobtada de la humitat relativa, que pot arribar a ser molt baixa a gairebé tot el territori, amb l'excepció de les zones de nord-est del país. La perillositat de la combinació d'humitat relativa baixa i vent fort vindrà potenciada per la presència d'importants dèficits hídrics a curt, mitjà i llarg termini a bona part de les comarques afectades, sobretot de la Catalunya Central i les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona.