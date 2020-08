El risc de rebrot gairebé duplica el llindar d'alerta epidemiològica

Catalunya ha registrat aquest divendres un increment destacat de casos de la Covid-19, amb 1.272 nous confirmats per PCR, elevant la xifra total fins als 104.791, segons l'últim balanç de Salut. La xifra de casos amb totes les proves és de 126.849 (1.350 més en les últimes hores). La situació epidemiològica segueix sent cada cop més alarmant, amb un mes d'agost durant el qual no s'ha pogut aturar la tendència a l'alça dels positius i que marca l'avantsala de l'inici de curs escolar.



Des de l'inici de la pandèmia han mort 12.994 persones, nou més respecte a l'últim balanç. Per altra banda, els hospitals sumen 665 pacients ingressats, set més respecte a l'última actualització. D'aquests, 126 es troben a l'UCI (tres menys). El risc de rebrot continua augmentant i ja s'acosta a 200 (194,64), per sobre del 175,96 registrat la setmana de l'11 al 17 d'agost. Aquest índex calcula el creixement potencial del virus si es manté la tendència actual, indicant risc de rebrot quan se supera el 100. En paral·lel, la velocitat de propagació del virus (Rt) es manté per sobre d'1, a 1,13, un fet també preocupant, ja que es considera que el virus està controlat quan la Rt se situa per sota de l'1.

Pròrroga per a les mesures al Segrià

En paral·lel, el Govern segueix treballant amb les zones amb dades més preocupants. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la pròrroga de mesures per frenar la Covid-19 a Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració. Les mesures prorrogades recomanen quedar-se a casa i limitar la circulació per les vies d'ús públic, prohibeixen les reunions de més de deu persones, i limiten l'aforament dels actes religiosos al 33% i d'altres actes al 50%. En activitats d'hoteleria i restauració es limita al 50% l'aforament interior i de les terrasses, i les taules no poden superar les 10 persones i han d'estar separades 1,5 metres. Aquests establiments han de tancar a la una de la matinada.



Els desplaçaments personals es recomana que es limitin a assistir al lloc de treball si no es pot fer teletreball, així com als centres sanitaris, entitats financeres, establiments comercials d'alimentació o altres amb cita prèvia i horts familiars d'autoconsum. També es pot sortir per tenir cura de persones vulnerables, fer trobades i activitats culturals o esportives amb persones del grup de convivència habitual, actuacions davant òrgans públics, renovacions de documentació oficial, mudances, exàmens o proves oficials inajornables i per causa de força major.