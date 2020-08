El risc de rebrot segueix a l'alça a Catalunya, amb un empitjorament diari dels indicadors epidemiològics des de principis de setmana. Se situa ara en 157,88, superant els valors de la setmana passada, quan estava en 152,56. A partir de 100 es considera risc alt. La velocitat de propagació (Rt) -quantes persones contagia cada cas positiu- també augmenta, fins al 1,06, allunyant-se de la barrera de l'1 que va assolir la setmana passada. Baixar d'aquest nombre és clau per frenar l'expansió del virus. El president de la Generalitat, Quim Torra, ja va advertir aquest dimecres que si la tendència segueix així caldrà "prendre mesures dràstiques".

El risc de rebrot augmenta i la taxa de propagació creix per sobre de l'1

Precisament amb l'objectiu de detectar casos asimptomàtics i tallar les cadenes de contagi, el Departament de Salut farà des d'aquest divendres i fins el dijous vinent un cribratge massiu als barris de Collblanc i la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, on hi van haver els primers grans rebrots a l'àrea de Barcelona. El punt de recollida de mostres estarà ubicat al Centre Municipal Torre Barrina, al número 67 de la carretera de Collblanc. Es recolliran mostres per fer una PCR als veïns que hi vagin voluntàriament, que siguin residents als barris, tinguin preferentment entre 18 i 40 anys d'edat, siguin asimptomàtics, i no s'hagin fet recentment una PCR per a la detecció del SARS-CoV-2.

D'altra banda, Salut ha notificat aquest dijous 1.185 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 95.629. Segons les dades de Salut, 12.921 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat nou defuncions en les últimes hores. Milloren, però, les xifres hospitalàries: hi ha 671 pacients ingressats, nombre que no varia respecte al balanç anterior, i 125 a l'UCI, 7 menys.

L'Ajuntament de Barcelona fa una crida a la "responsabilitat" dels joves

D'altra banda, el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha fet una crida a la "responsabilitat" dels joves davant del que considera un "excés d'activitat nocturna no adequada" que afavoreix els contagis de Covid-19. En una roda de premsa d'aquest dijous, Batlle ha explicat que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desallotjat 1.961 persones que bevien al carrer aquesta setmana, de les quals 544 aquesta nit passada. "Preocupa que haguem de destinar tants efectius policials a una qüestió que es de sentit comú i sentit cívic", ha lamentat.



Creix l'alerta a l'Estat, especialment a Madrid

L'Estat espanyol ja és el país de la Unió Europea (UE) amb una major taxa de contagis, amb 131 per cada 100.000 habitants. Aquest dimecres el Ministeri de Sanitat va registrar 6.671 nous positius en relació amb el total de casos confirmats aquest dimarts. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 370.867 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.715 s'han diagnosticat el dia anterior. La CCAA amb més diagnòstics el dia previ és Madrid amb 1.535, més d'un terç del total, on la situació preocupa. La segueixen el País Basc (472) i l'Aragó (466). Catalunya n'ha diagnosticat 244. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.797 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 127 més que aquest dimarts.