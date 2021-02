El risc de rebrot torna a pujar i l'Rt ja està a tocar de l'1

Definitivament l'evolució de l'epidèmia de Covid-19 a Catalunya ha deixat de ser positiva i alguns dels principals indicadors ja van clarament a pitjor, en un context molt complicat perquè les UCI segueixen molt plenes. Segons el darrer informe del Departament de Salut, el risc de rebrot i la velocitat de propagació de l'epidèmia o taxa Rt tornen a augmentar. En concret, el risc de rebrot puja per segon dia consecutiu i arriba als 268 punts, mentre que l'increment de l'Rt s'intensifica i ja se situa en 0,99, és a dir, a tocar de l'1, el nivell a partir del qual l'epidèmia creix: significa que ara mateix cada 100 positius, contagien 99 persones més. Ara mateix fa un mes que l'Rt se situa per sota de l'1, el que ha permès una disminució significativa de casos, que són una tercera part dels que hi havia en el pic de la tercera onada.



La incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants encara es manté a la baixa i ara és de 277, nou menys que en l'anterior balanç i el nivell més baix des de fa dos mesos. Paral·lelament, les darreres 24 hores s'han notificat 1.426 nous casos i la positivitat de les proves segueix a l'alça i ja és del 5,43%, és a dir, ja força per sobre del 5% a partir del qual l'OMS considera que s'ha perdut el control de l'epidèmia. A més a més, s'han notificat sis noves morts i el total des de l'arribada de la Covid-19 a Catalunya arriba a 20.512.



Diversos experts atribueixen l'empitjorament de la situació a la major presència de la variant britànica, que és més contagiosa que l'originària de Wuhan. Tot plegat arribat amb una pressió assistencial molt elevada. A planta encara hi ha 1.973 pacients Covid, 56 menys que ahir, però més que diumenge, mentre que a les UCI n'hi ha 593, cinc més que dilluns i dos més que diumenge. La tercera onada va arrencar amb força quan hi havia 320 pacients Covid a crítics, molt per sota de l'actual nivell.